Dank Thaller krallt sich der SC Lassee spät den Sieg gegen Wullersdorf

Gebietsliga Nord/Nordwest: Im Spiel des SC Lassee gegen den SK Miet-Tech Wullersdorf gab es vor 100 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SC Lassee. Die Überraschung blieb aus, sodass der SK Wullersdorf eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel war es beim 0:0 keiner der beiden Mannschaften gelungen, einen Treffer zu erzielen.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Matej Palacka brachte Wullersdorf in der elften Minute nach vorn. Den Freudenjubel der Gäste machte Lukas Thaller zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (17.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Jovan Milutinovic machte in der 61. Minute das 2:1 des SK Miet-Tech Wullersdorf perfekt. Die passende Antwort hatte Kevin Steinmetz parat, als er in der 65. Minute erneut zum Ausgleich traf. Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Thaller. In der Nachspielzeit war Thaller zur Stelle und markierte den Führungstreffer für den SC Lassee (92.). Letzten Endes ging der SC Lassee im Duell mit dem SK Wullersdorf als Sieger hervor.

Lassee verteidigt Platz zwei

Trotz des Sieges bleibt der SC Lassee auf Platz zwei. Das Heimteam weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor. In den letzten fünf Partien rief der SC Lassee konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Wullersdorf rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SK Miet-Tech Wullersdorf nur vier Zähler.

Der SC Lassee gastiert kommenden Samstag (17:30 Uhr) beim FC Tulln. Für den SK Wullersdorf geht es am Dienstag zu Hause gegen den SC Prottes weiter.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Lassee – SK Miet-Tech Wullersdorf, 3:2 (1:1)

92 Lukas Thaller 3:2

65 Kevin Steinmetz 2:2

61 Jovan Milutinovic 1:2

17 Lukas Thaller 1:1

11 Matej Palacka 0:1

