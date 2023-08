Leobendorf II unterliegt Muckendorf/Zeiselmauer

Details Samstag, 12. August 2023 00:03

Gebietsliga Nord/Nordwest: Vor 85 Zuschauern startete die neue Saison auch in Muckendorf mit dem Duell gegen den SV Leobendorf II. Zum Ligaauftakt kam Muckendorf/Zeiselmauer gegen die Zweitvertretung des SV Leobendorf zu einem 4:2.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Muckendorf/Z. bereits in Front. Marek Blazej markierte in der zweiten Minute die Führung. Doch die Führung sollte nich bis zur Pause halten. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Emir Salihovic das 1:1 zugunsten von Leobendorf II (42.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Blazej-Doppelpack sicherte die drei Punkte

Gabriel Beck brachte dem USC Muckendorf/Zeiselmauer nach 47 Minuten die 2:1-Führung. Martin Jurkemik erhöhte für das Heimteam auf 3:1 (55.). Es sah alles nach einem klaren Heimerfolg für Muckendorf/Zeiselmauer aus, doch die Gäste kamen noch einmal heran. Hatem Mercan witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 ein (70.). Mit dem 4:2 sicherte Blazej Muckendorf/Zeiselmauer nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (79.). Mit dem Abpfiff war Muckendorf/Z. der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Nächster Prüfstein für Muckendorf/Z. ist der FC PVT Neudorf (Samstag, 18:00 Uhr). Leobendorf II misst sich am selben Tag mit dem FC Tulln (18:45 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: USC Muckendorf/Zeiselmauer – SV Leobendorf II, 4:2 (1:1)

79 Marek Blazej 4:2

70 Hatem Mercan 3:2

55 Martin Jurkemik 3:1

47 Gabriel Beck 2:1

42 Emir Salihovic 1:1

2 Marek Blazej 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei