SC Leopoldsdorf verteidigt gegen Marchegg die Tabellenführung

Details Sonntag, 27. August 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Am Samstag kam es im Franz-Mittermayer-Stadion in Marchegg zum Kräftemessen zwischen dem SC Marchegg und dem SC Leopoldsdorf. Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SC Leopoldsdorf. Der Gast setzte sich mit einem 3:1 gegen den SC Marchegg durch.

Schon in Minute fünf musste die Stange für die Heimischen retten. Drei Minuten später ertönte ein Elfmeterpfiff. Leopoldsdorf geriet somit schon in der neunten Minute in Rückstand, als Daniel Dubec den Penalty verwandelte und so das schnelle 1:0 für Marchegg erzielte. Dann dauerte es bis zur 31. Minute, ehe die Gäste wieder anklopften.

Doppelchance für Leopoldsdorf mit Lattenpendler Fritz, Ticker-Reporter

In der 37. Minute brachte der SC Leopoldsdorf/Mfd. den Ball im Netz des SC mapo Marchegg zum Ausgleich unter und Ossi Refai ließ sich als Torschütze feiern. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Leopoldsdorf dreht das Spiel

Die erste Chance der zweiten Halbzeit hatte Marcheggs Martin Balaz (55.). Der SC Leopoldsdorf brachte den Ball dann aber zum 2:1 über die Linie (67.) und Patrick Gänsdorfer drehte jubelnd ab. Masieh Kukcha stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den Tabellenprimus her (89.). Am Schluss gewann Leopoldsdorf gegen den SC Marchegg.

Die Abwehrprobleme von Marchegg bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst.

Der SC Leopoldsdorf/Mfd. ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Der SC mapo Marchegg wird am kommenden Dienstag vom SC Neusiedl/Zaya empfangen. Der SC Leopoldsdorf ist am kommenden Samstag zu Gast beim ASV Hohenau.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC mapo Marchegg – SC Leopoldsdorf/Mfd, 1:3 (1:1)

89 Masieh Kukcha 1:3

67 Patrick Gaensdorfer 1:2

37 Ossi Refai 1:1

9 Daniel Dubec 1:0

