USV Langenlois will eigenen Saisonstart erst nach vier Runden bewerten

Der USV Langenlois ist mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen wirklich gut in die neue Spielzeit der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel gestartet. Die Elf von Trainer Michael Pernsteiner remisierte erst zum Auftakt gegen die Zweitvertretung des Kremser SC, ehe man am vergangenen Wochenende den USV Groß Gerungs souverän mit 3:0 in die Schranken weisen konnte. In den nächsten Runden geht es für Langenlois knackig weiter, Coach Michael Pernsteiner nahm sich dennoch Zeit, um mit Ligaportal über den Start zu sprechen. Der Trainer im Talk unter anderem über Stärken und Schwächen, die Neuzugänge im Verein sowie das Saisonziel.

Ligaportal: Herr Pernerstorfer, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Michael Pernerstorfer: Mein Fazit fällt eigentlich ganz gut aus. Wir haben vier Punkte geholt, den ersten auf einem schwierigen, weil kleinen Platz in Rehberg (Anm. d. Red. Spielgemeinschaftspartner vom Kremser SC), dann daheim der Sieg – das erste Saisonfazit ist daher ganz gut, wir haben jetzt aber noch zwei schwierige Spiele vor der Brust, erst dann will ich den Saisonstart definieren, ob er gut oder schlecht war.

Ligaportal: Wo liegen im Moment die Stärken der Mannschaft, und wo sind eventuell Schwächen auszumachen?

Michael Pernerstorfer: Wir müssen auf alle Fälle gegen den Ball noch mehr machen. Daran müssen wir arbeiten. Mit dem Ball ist bereits etwas Klares ersichtlich, hier sind wir schon auf einem guten Weg.

Ligaportal: Sind Sie mit den Neuerwerbungen in der Mannschaft zufrieden, wie machen sich denn diese?

Michael Pernerstorfer: Wir haben einen slowakischen Legionär, der Innenverteidigung spielt bzw. Sechser, mit dem sind wir sehr zufrieden sowie auch mit unseren beiden Flügelspielern Riegler und Zotter, die sich sehr gut in die Mannschaft eingegliedert haben, unserem Offensivspiel sehr gut tun. Ein Ausländer hat sich leider in einem Vorbereitungsspiel das Kreuzbandgerissen, er ist auch ein Offensivspieler.

Ligaportal: Welches Saisonziel möchte man in Langenlois konkret ausgeben?

Michael Pernerstorfer: Jede Woche ein Match zu gewinnen.

Ligaportal: Also will man sich auf keine Platzierung oder keine Anzahl an Punkten festlegen?

Michael Pernerstorfer: Nein.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel, die nächste Aufgabe steht bereits vor der Tür. Was erwartet Ihre Mannschaft hier konkret?

Michael Pernerstorfer: Wir spielen jetzt gegen Gföhl, das ist ein Derby, bei dem wir uns untereinander natürlich sehr gut kennen. Wir sind nur zehn Minuten von einander entfernt, das wird natürlich ein heißer Fight werden, so wie das bei den letzten Spielen halt auch der Fall war.

