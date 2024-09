SCU Kottes: „Wenn wir das bestätigen können, wäre das Weltklasse“

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel

Details Donnerstag, 05. September 2024 14:57

Die SCU Kottes hat in der Gebietsliga Nord-West/Waldviertel nach drei Spielen einen insgesamt ordentlichen, jedoch noch eher wechselhaften Saisonstart zu verbuchen. Die Mannschaft von Trainer Franz Höllerschmid, bei der die Integration junger Spieler traditionell groß geschrieben wird, startete mit einem Auswärtssieg, spielte dann „X“, um im dritten Spiel gegen das Top-Team aus Weißenkirchen schließlich zu unterliegen. Ligaportal hat mit Coach Höllerschmid ausführlich über den Start, die Zielsetzungen und den nächsten Gegner geplaudert.

Ligaportal: Herr Höllerschmid, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Franz Höllerschmid: Wir haben das erste Match gleich gewonnen, das zweite gegen Gföhl unentschieden gespielt, nachdem wir zweimal einen Rückstand ausgeglichen und das Spiel sogar gedreht haben. Leider Gottes haben wir in den Schlussminuten noch den Ausgleich bekommen. Das war eine Geschichte, die ein wenig bitter war. Dann das dritte Spiel gegen Weißenkirchen, da waren wir eigentlich chancenlos. Das war so ein Match, wo gar nichts geklappt hat und dem Gegner dafür alles gelungen ist. Wir hatten ein paar kapitale Schnitzer dabei, ansonsten – wenn wir gegen Gföhl nicht mehr den Ausgleich bekommen hätten – wäre es ein super Saisonstart gewesen. In Weißenkirchen kann man immer verlieren. Leider haben wir ein paar Verletzungen, beide Innenverteidiger, das schmerzt natürlich. Da haben die Jungen ihre Chance.

Ligaportal: Mit welchem Saisonziel geht man in die neue Spielzeit?

Franz Höllerschmid: Wir waren im Vorjahr Dritter, das wollen wir natürlich bestätigen. Wir wussten aber, dass es schwierig wird. Wenn wir das bestätigen können, wäre das Weltklasse, wenn wir unter den ersten fünf bleiben könnten, also im vorderen Drittel sind, wäre das natürlich dem Umstand zuträglich, die nächsten Buben zu integrieren. Wenn wir ein paar Punkte gesammelt haben, wäre das natürlich ein bisschen einfacher. Nun kommt das nächste schwere Spiel gegen St. Bernhard. Nach dieser Partie kann man schon sehen, ob wir es schaffen, gegen die Starken zu bestehen bzw. mitzuhalten oder ob man wirklich nochmal nachjustieren muss.

Ligaportal: Sie haben den nächsten Gegner angesprochen, welche Art von Aufgabe wird das, welche Wucht kommt hier auf die Mannschaft zu?

Franz Höllerschmid: Sie haben sich halt sehr gut verstärkt, das muss man schon sagen. Die Legionäre, die da vorne sind, auch die Jungen, sie sind sehr laufstark, zweikampfstark und spielerisch top. Das wird eine enge Geschichte. Ich rechne mit einem sehr schweren Spiel, bei dem jeder Ausgang möglich ist. Für uns ist das so ein richtiger Gradmesser, um zu sehen, wo wir wirklich stehen und inwieweit wir mithalten können mit den vorderen Mannschaften. Ich rechne sie stark in Bezug auf den Titel ein.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.