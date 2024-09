USV Dobersberg: "Gibt acht, neun Mannschaften, die leistungsmäßig ziemlich gleich sind"

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel

Der USV Dobersberg hat zum Auftakt der Gebietsliga Nord-West/Waldviertel kräftig überzeugen können. Die Elf von Trainer Klaus Doppler holte aus den ersten vier Runden sieben Punkte, schob sich zuletzt auf den ausgezeichneten vierten Tabellenplatz. Voll anschreiben konnte man bislang gegen Admira Gföhl und St. Martin, gegen die Titelkandidaten aus St. Bernhard (3:3) und Weißenkirchen (2:4) zeigte man ebenso brauchbare Leistungen. Ligaportal hat den guten Start zum Anlass genommen, um mit Coach Doppler ausführlich zu sprechen.

Ligaportal: Herr Doppler, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Klaus Doppler: In Summe gesehen wirklich sehr positiv. Warum? Weil uns auf der einen Seite der Auftakt mit dem Auswärtsspiel gegen Gföhl gelungen ist, wir dort eine wirklich gute Leistung abgerufen haben, sehr effizient waren gegen einen sehr guten Gegner, dabei den Spielverlauf so ein bisschen auf unserer Seite hatten. Dann kamen zwei schwierige Heimspiele gegen Weißenkirchen und St. Bernhard, wo wir wussten, dass diese Mannschaften mit Sicherheit ganz oben zu finden sein werden. Das wurde in den beiden Partien auch bestätigt, wir waren hier trotzdem sehr gute unterwegs, vor allem offensiv, haben uns viele Chancen kreiert. Gegen Weißenkirchen waren die Fehler aber zu viele, das wird von einem solchen Gegner gleich ausgenutzt, das hat uns die Punkte gekostet. Gegen St. Bernhard waren wir zunächst sehr effizient, 3:1 in Führung, der Anschlusstreffer hat dem Spiel dann aber noch eine andere Richtung gegeben, während wir die Konterchancen leider liegengelassen haben, der Ausgleich war bitter, im Endeffekt war es aber ein gerechtes Unentschieden und für uns ein gewonnener Punkt gegen einen starken Gegner. Letztes Wochenende haben wir gegen St. Martin in der ersten Halbzeit eine extrem gute Leistung abgerufen, waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen, haben sehr viel richtig gemacht, den Gegner kaum nach vorne spielen lassen. So kann man den Saisonstart absolut als gelungen betrachten mit sieben Punkten aus vier Spielen, das passt gut für uns.

Ligaportal: Welches Saisonziel setzt man sich in Dobersberg?

Klaus Doppler: Prinzipiell ist das ganz klar im zweiten Jahr nach dem Aufstieg. Voriges Jahr hat die Mannschaft bis zum Schluss um den Klassenerhalt gekämpft, heuer wollen wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, uns hoffentlich gut in der Mitte positionieren. Das ist unser Ziel, mehr kann man aktuell eh nicht dazu sagen. Es ist für uns schon das Ziel, einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen, wir wollen aber vor allem nichts mit dem Abstieg zu tun haben, weil die Liga einfach sehr ausgeglichen ist mit sieben, acht, neun Mannschaften, die leistungsmäßig ziemlich gleich sind, da werden oft die Tagesverfassung oder Sperren, Verletzungen den Ausschlag geben, von daher passt die Zielsetzung für uns recht gut. Wir sind eine sehr junge Mannschaft, sowohl in der Kampfmannschaft als auch in der Reserve und wollen einfach schauen, dass wir das ganze Team gut stabilisieren und gemeinsam voranbringen.

