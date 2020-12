Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:53

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Marcel Schweida (Großweikersdorf/Wiesendorf)

Endergebnis:



1. Marcel Schweida (Großweikersdorf/Wiesendorf / 2530 Stimmen)

2. Tomas Hrebejk (SC Hartl Haus / 2329 Stimmen)

3. Sebastian Schrammel (SC Gmünd / 1250 Stimmen)

4. Clemens Höllerschmid (SCU Kottes / 767 Stimmen)

5. Philipp Müller (SC Gmünd / 742 Stimmen)

6. Raphael Weingartshofer (SV Absdorf / 429 Stimmen)

7. Peter Genowitz (SC Gmünd / 375 Stimmen)

8. Bernhard Freitag (SCU Kottes / 368 Stimmen)

9. Khuslen Narangerel (SC Gmünd / 365 Stimmen)

10. Philipp Skopek (SC Weißenkirchen / 293 Stimmen)