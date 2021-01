Traismauer will das Optimum herausholen

Details Freitag, 29. Januar 2021 09:00

Der SC Traismauer stand zum Zeitpunkt des Liga-Abbruchs im Mittelfeld der Tabelle in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Für Trainer Armin Wodiczka eine zufriedenstellende Platzierung, die er wie folgt begründet. "Wir haben gleich einen guten Start hingelegt und uns wenige Ausrutscher erlaubt. Die Defensive ist stabiler geworden und deshalb sind wir mit der Platzierung im Mittelfeld glücklich", so der Coach des SC Traismauer.

Den sehr guten Start konnte die Elf von Trainer Wodiczka also gleich nutzen um sich gut zu positionieren. "Nach den ersten Spielen haben wir dann gegen stärkere Gegner verloren. Die Niederlage gegen Groß-Gerungs hat die Stimmung ein wenig getrübt, weil man solche Spiele gewinnen sollte, speziell zuhause. Aber da hat man eben gesehen, dass wir noch nicht bereit sind, den Schritt nach ganz vorne zu machen", so die ehrlichen Worte des Traismauer-Coach. Auch das Thema Corona beschäftigte den Trainer natürlich über den Herbst und wirft nach wie vor Fragen auf. "Wann kann wieder gespielt werden? Wie geht es weiter? Alles Fragen die aktuell keiner weiß und wenn wir ehrlich sind, hatte das im Herbst schon wenig mit Amateurfußball zu tun. Wenn du normal vor rund 300 Zuschauern spielen kannst macht das einen großen Unterschied. Von einer Fairness sind wir ja ohnehin weit weg", spricht Wodiczka auch die Differenzen in der Spielanzahl an.

Platz 5-9 als Zielsetzung

Auf die Frage nach den Zielen sieht der Trainer die Lage relativ entspannt. "Wir haben es selbst in der Hand und streben einen Rang zwischen fünf und neun an. Das können wir erreichen wenn alles passt", so Wodiczka, der auch zum Thema Transfers etwas zu sagen hatte. "Wir haben keinen Bedarf etwas zu ändern und generell ist die Planung eine sehr schwere. Mir kommt vor, als wäre bei manchen kein Corona und alles läuft normal. Wir werden nur etwas tun, wenn sich etwas spontan ergibt", versteht Wodiczka die vielen Transfers anderer Vereine über den Winter nicht.