Gars-Trainer: "Vereine vor eine Zerreißprobe"

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Christian Korbel, Trainer des SCU Gars/Kamp, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga Nord-West-Waldviertel nach fünf Siegen, fünf Remis und drei Niederlagen mit 20 Punkten auf Rang sechs. Keine schlechte Bilanz angesichts der schwierigen Umstände, die auch Korbel offen anspricht: "Corona und die teils fragwürdigen Entscheidungen stellen die Vereine vor eine Zerreißprobe. Dieses ganze Covid-Thema laugt leider nicht nur Vereinsfunktionäre, sondern leider auch einige Spieler sehr aus!"

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Christian Korbel: "Mit der Hinrunde sind wir angesichts der vielen Umstellungen im Verein (kurze Vorbereitungszeit, neuer Trainer, die beiden Legionäre wurden durch neue inländische Spieler ersetzt, junge Talente aus den eigenen Reihen kamen in den Kader der Kampfmannschaft dazu) und der doch starken Gebietsliga schon sehr zufrieden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Korbel: "Die Stimmung im Verein ist natürlich entsprechend gut, wobei man abwarten muss, wie sich nun in der Rückrunde alles entwickelt. Corona und die teils fragwürdigen Entscheidungen stellen die Vereine vor eine Zerreißprobe. Dieses ganze Covid-Thema laugt leider nicht nur Vereinsfunktionäre, sondern leider auch einige Spieler sehr aus!"

"Wir werden im Winter keine neuen Spieler verpflichten"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Korbel: "Wir werden im Winter keine neuen Spieler verpflichten. Wir haben zwar einen herben Verlust erlitten durch eine schwere Verletzung eines Stammspielers, doch waren wir uns auch einig, dass wir den Weg ohne Legionäre weitergehen möchten und junge, talentierte Spieler im Winter zu bekommen, ist sehr schwierig. Mit zwei Spielern waren wir in guten Gesprächen, allerdings möchte natürlich kein Verein im Winter einen Spieler abgeben. Somit wird hoffentlich der ein oder andere junge Spieler aus den eigenen Reihen wieder die Chance nutzen. Marco Bauer und Clemens Kaiblinger haben ja schon in der Hinrunde gezeigt, welches Potential in ihnen steckt und ich hoffe, dieses Feuer auch bei dem ein oder anderen Spieler entfachen zu können."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Korbel: "Aktuell haben wir vier Corona-positive Spieler, einen Spieler, der beim Skifahren einen Kreuzbandriss erlitten hat und zwei ungeimpfte Spieler in der Kampfmannschaft. Die 'Positiven' werden aber spätestens Mitte Februar wieder normal trainieren können und die beiden Ungeimpften sollten ab 19. Februar unter strenger Einhaltung der 3G-Regel wieder dazustoßen. Da auch alle verletzten Spieler wieder zurückkehren, hoffen wir, dass der Kader in punkto Qualität und Quantität groß und stark genug ist, um die Saison positiv für den Verein abschließen zu können."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Korbel: "Die Zielsetzung wäre natürlich, den Tabellenplatz zu verteidigen und so das beste Ergebnis in der jungen Gebietsliga-Geschichte einzufahren. Ob das angesichts der personellen Situation möglich ist, werden wir sehen. Wir werden aber alles daransetzen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Korbel: "Ich persönlich gehe davon aus, dass die Saison ganz normal fertig gespielt wird. Die Lockerungen mit 19. Februar haben mich nun sehr positiv gestimmt."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Korbel: "Ich denke, dass es eine spannende Rückrunde wird und es abzuwarten gilt, wie Großweikersdorf mit den vielen Kaderveränderungen und Absdorf mit den Neuzugängen in die Saison starten. Am Ende denke ich aber, dass Gmünd das Rennen macht und Grafenwörth knapp dahinter sein wird."