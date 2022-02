SCU Kottes wurde von Woche zu Woche besser

Details Donnerstag, 10. Februar 2022 09:34

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Markus Führer, Sektionsleiter-Stellvertreter des SCU Kottes, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Franz Höllerschmid überwintert in der Gebietsliga Nord-West-Waldviertel nach vier Siegen, einem Remis und acht Niederlagen mit 13 Punkten auf Rang neun. Im Waldviertel zieht man angesichts der Umstände aber zufrieden Bilanz, Führer lobt Mannschaft, Umfeld des Vereins und die Fans auf der Tribüne: "Wir gehen unseren, 'kotteser' Weg mit vielen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Markus Führer: "Aufgrund der Umstände (Ausfälle und lange Pause) sehr zufrieden. Unsere junge Mannschaft ist von Woche zu Woche besser geworden und immer mehr zusammengewachsen. Natürlich fehlt uns in der einen oder anderen Situation die Erfahrung. Dennoch bin ich aber sehr stolz auf die Art und Weise wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Dabei auch ein Lob an das ganze Umfeld des Vereins und die Fans auf der Tribüne. Es gab trotz einiger schlechter Resultate nie eine schlechte Stimmung. Weder in der Kabine noch in der Kantine."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Führer: "Alles in allem positiv. Wir gehen unseren, 'kotteser' Weg mit vielen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Da ist es normal, dass es nicht immer so läuft wie man sich das vorstellt, aber das wissen alle."

Wechsel auf der Tormannposition

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Führer: "Es gibt einen Wechsel auf der Tormannposition. Gregor Frühwirth wechselt nach Weißenkirchen. Dafür kommen Can Beliktay von Mauerwerk aus Wien und Gregor Strasser von Krems."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Führer: "Es gab einige Spieler, die im Herbst immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatten, wobei aber der lange Ausfall der Tormänner Thomas Kucera und Gregor Frühwirth am schwersten wiegt. Gabriel Steinbacher und Lukas Pomichal sind wieder zu 100 Prozent fit und stehen zur Verfügung. Hinzu kommen zwei Langzeitverletzte im Laufe der Rückrunde zurück was unsere Kadersituation erleichtert."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Führer: "Ziel ist ausgehend vom neunten Platz uns weiter nach vorne zu orientieren und ein Platz in der oberen Tabellenhälfte."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Führer: "Ich gehe davon aus, dass die Rückrunde planmäßig abläuft. Ein Großteil der Bevölkerung ist geimpft, der Rest wird das in naher Zukunft nachholen. Wir sind als Gesellschaft gegen das Virus gerüstet."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Führer: "Ich gehe davon aus, dass Gmünd am Ende ganz oben ist. Sie haben die kompletteste Mannschaft. Bei Grafenwörth wiegt der Ausfall von Christoph Wieser schwer."