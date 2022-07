USV Raabs möchte zu alter Heimstärke zurückfinden

Details Dienstag, 12. Juli 2022 14:04

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der USV Raabs/Thaya mit Obmann Richard Zarycka an der Reihe. In der abgelaufenen Spielzeit belegte Raabs in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel nach sechs Siegen, sechs Remis und 14 Niederlagen mit 24 Punkten den elften Platz in der Abschlusstabelle. Für die kommende Punktejagd hat Zarycka eine klare Vorstellung: "Wir wollen wieder im vorderen Drittel mitspielen und auf unsere alte Heimstärke bauen. Obwohl dies in der vorangegangenen Saison leider nicht der Fall war, bin ich guter Dinge, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Richard Zarycka: Sportlich lief es nicht so, wie wir uns das eigentlich erhofft und gewünscht haben. Wir haben leider zu viele Punkte liegen gelassen und in der Endabrechnung einen Tabellenplatz belegt, bei dem ich die abgelaufene Saison (zumindest gedanklich) schnell abgeschlossen habe.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Zarycka: Wir haben zwei Spieler vom Kader der Vorsaison, die der Kampfmannschaft für die kommende Saison nicht mehr bzw. kaum zur Verfügung stehen, weshalb wir uns um Verstärkung umsehen mussten. Hierzu ist zu sagen, dass die Kaderdecke bei uns nicht gerade die größte ist. Aus diesem Grund haben wir begonnen, Spieler zu suchen. Natürlich haben wir zuerst und vorrangig im Waldviertel gesucht – wie gefühlt 40 andere Vereine auch. Leider ist es uns daher nicht gelungen, Talente aus dem Waldviertel nach Raabs zu lotsen. Dies stimmt mich zwar ein wenig bedenklich, muss ich aber akzeptieren. Gott sei Dank sind wir dann schließlich im Wiener Raum fündig geworden. Mit Alexander Jovanovic (zuletzt in Obergänserndorf in der 2. Landesliga Ost) und Jovo Fonjga (zuletzt Gattendorf in der 2. Landesliga im Burgenland) werden kommende Saison zwei neue Spieler für den USV Raiffeisen Raabs das Trikot überziehen. Die Transferzeit nähert sich bekanntlich dem Ende zu. Ob es noch einen weiteren Zugang gibt, kann ich aktuell noch nicht sagen.

"Hoffen dieses Mal vom Verletzungspech verschont zu bleiben"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Zarycka: Getreu dem Werbeslogan "Es gibt immer was zu tun" haben wir in den letzten Wochen das Hauptaugenmerk sowohl auf die Platzsanierung als auch auf das kommende Fest gelegt. Sofort nach Saisonende hat sich der Gesamtvorstand auf die Neuverpflichtungen konzentriert und das hat uns richtig viel Zeit in Anspruch genommen. Ein weiterer Meilenstein ist die Anschaffung eines Defibrillators für den Tennis- und Fußballverein.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Zarycka: Die Ursachen liegen zumindest aus meiner Sicht klar auf der Hand. Da der Zeitaufwand eines Funktionärs für einen Verein enorm geworden ist, werden Funktionäre, welche die Tätigkeit ehrenamtlich und neben dem täglichen Beruf ausüben, immer weniger. Hierbei ist anzumerken, dass man in einen Verein bald so viel Zeit und Engagement wie in eine kleine Firma investieren muss. Viele Jugendliche sind bereits für mehrere Vereine tätig, was Terminkollisionen zur Folge hat. Fast jeder Verein ringt um neue Mitglieder, Spieler und Funktionäre. Auch bezüglich Zugehörigkeit und Verlässlichkeit haben sich die Prioritäten verschoben. Früher war der Stellenwert von Fußball viel höher. Man hat sein Leben nach dem Fußball gerichtet, jetzt ist es eher umgekehrt. Diese Entwicklung wird zukünftig noch sehr spannend und stellt einen der Hauptgründe für das Vereinssterben dar.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Zarycka: Wir wollen wieder im vorderen Drittel mitspielen und auf unsere "alte" Heimstärke bauen. Obwohl dies in der vorangegangenen Saison leider nicht der Fall war, bin ich guter Dinge, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir werden konsequent daran arbeiten und hoffen, dieses Mal vom Verletzungspech mehr verschont zu bleiben wie in der abgelaufenen Saison.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Zarycka: Zu den Top 4 zählen für mich Grafenwörth, Absdorf, Großweikersdorf und Weißenkirchen. Für Überraschungen können meines Erachtens St. Bernhard und Gars sorgen.