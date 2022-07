USV St. Bernhard will sich in der Gebietsliga etablieren

Details Mittwoch, 13. Juli 2022 13:51

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der USV St. Bernhard/Frauenhofen mit Obmann Ing. Thomas Anglmayer an der Reihe. Der souveräne Titel in der 1. Klasse Nordwest-Mitte macht Anglmayer sehr stolz: "Natürlich sind wir mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden, besser kann es eigentlich nicht laufen, wenn gleich beide Mannschaften zum 40-jährigen Vereinsjubiläum den Meistertitel einfahren." Nun will der Aufsteiger in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel bestehen: "Wir wollen uns in der Gebietsliga etablieren und auch dort einen attraktiven Fußball zeigen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Ing. Thomas Anglmayer: Natürlich sind wir mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden, besser kann es eigentlich nicht laufen, wenn gleich beide Mannschaften zum 40-jährigen Vereinsjubiläum den Meistertitel einfahren.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Anglmayer: Im Großen und Ganzen wird die Mannschaft unverändert bleiben, wir haben lediglich einen Legionär (Vojtech Engelmann) gegen einen erfahrenen einheimischen Spieler "getauscht" (der ehemalige Retz-Kapitän Matthias Gabler). Nach den gezeigten Leistungen denken wir, dass dieser Kader auch für die Gebietsliga gerüstet ist.

Auch nach dem Aufstieg gilt: "Attraktiven Fußball zeigen"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Anglmayer: Die Vorbereitungen zur 40 Jahr-Feier die vergangenes Wochenende über die Bühne gegangen ist und der Neubau unseres Trainingsplatzes inklusive matchtauglichen Flutlicht und automatischer Bewässerung der demnächst fertiggestellt wird.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Anglmayer: Ich denke ein Verein kann auf Dauer nur mit einer gesunden Nachwuchsarbeit funktionieren, es wir aber immer schwieriger Trainer zu finden die bereit sind ehrenamtlich einen großen Teil ihrer Freizeit für den Sport zu opfern. Bei vielen Vereinen läuft viel zu viel Geld in die Kampfmannschaft und andere wichtige Dinge wie Infrastruktur und Nachwuchs werden sträflich vernachlässigt. Viele Funktionäre laufen ein ganzes Jahr nur um das notwendige Geld aufzustellen und darunter leidet natürlich das Vereinsleben sprich die Gemeinschaft. Wenn hier kein umdenken passiert wird das Vereinssterben wohl in dieser Art weitergehen.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Anglmayer: Wir wollen uns in der Gebietsliga etablieren und auch dort einen attraktiven Fußball zeigen.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Anglmayer: Nachdem wir in dieser Liga neu sind und ich die Transferpolitik der meisten anderen Vereine nicht kenne ist das für mich sehr schwierig zu beantworten. Der Vorjahrstabelle nach wird wahrscheinlich Grafenwörth wieder vorne mitspielen, für eine Überraschung kann aber natürlich auch der eine oder andere Aufsteiger sorgen.