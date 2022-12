„Wir bleiben demütig!“ USV St.Bernhards Trainer Manuel Fettinger im Interview

Details Samstag, 03. Dezember 2022 10:05

Nach dem Meistertitel der abgelaufenen Saison, schließt der USV St.Bernhard/Frauenhofen auch eine Stufe höher nahtlos dort an, wo sie letzte Saison aufgehört haben und sicherte sich den Herbstmeistertitel in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Ligaportal sprach mit dem Trainer Manuel Fettinger über den Erfolgslauf.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der fulminanten Hinrunde?

Fettinger: „Sehr schwierig alles in Worte zu fassen. Der gesamte Verein ist natürlich überglücklich und die Erfolgswelle, die jetzt schon fast zwei Jahre anhält, ist unbeschreiblich. Dennoch wissen wir das sehr gut einzuschätzen und es gilt das Credo, demütig zu bleiben.“

Ligaportal: Die drei Punkte gegen Rehberg sind noch nicht durch, wie sehen Sie die Situation?

Fettinger: „Für mich gibt es eine klare Entscheidung, es liegt ein Regelverstoß vor. Es wurde einmal zu viel gewechselt, da gibt es Richtlinien, an die man sich halten muss. Also denke und hoffe ich, dass das 3:0 für uns auch so bestehen bleibt.“

Ligaportal: Wie plant Ihr für die Frühjahrssaison, bleiben alle Spieler am Bord?

Fettinger: „Kann ich Stand jetzt noch nicht sagen. Ich möchte natürlich, dass alle Spieler bleiben, um die Leistungen aus dem Herbst bestätigen zu können.“

Ligaportal: Wen schätzen Sie als schärfsten Widersacher ein, wenn es um den Titel geht?

Fettinger: „Auch wenn wir uns aktuell in der hervorragenden Situation befinden, bleibt es eine Momentaufnahme. Für mich sind die „großen Drei“ noch immer Absdorf, Grafenwörth und Großweikersdorf. Das soll nicht Understatement sein, aber ich sehe uns nach wie vorher als Außenseiter, der so lange wie möglich oben dabei sein möchte. Schauen wir was passiert, an Motivation mangelt es sicher nicht, wenn man im Konzert der Großen mitspielen kann.“