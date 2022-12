SV Rehberg möchte sich nach oben orientieren

Details Samstag, 03. Dezember 2022 10:06

Die Saison des SV Rehberg verlief durchwachsen. Der Sportliche Leiter des Tabellensiebenten Christian König spricht mit Ligaportal.at über die abgelaufenen Herbstsaison und gibt seine Meinung zum Spiel gegen St.Bernhard ab, das aktuell vom ÖFB Schiedsgericht behandelt wird.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach einer soliden Herbstsaison?

König: „Unser Ziel war es in erste Linie nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, dass ist uns soweit gut geglückt. Die Qualität der Mannschaft ist auf jeden Fall gegeben, um im vorderen Drittel mitzuspielen und die Punkte vom St.Bernhard Spiel sind ja auch noch offen, liegt aktuell in letzter Instanz beim ÖFB Schiedsgericht und ich erhoffe mir einen guten Ausgang für uns, da in der Rechtspflege keinerlei Verstöße diesbezüglich enthalten sind. Klar ist uns da ein Fehler unterlaufen, einen Spieler zu viel einzuwechseln. Im Sinne des Sports hoffe ich, dass wir die drei Punkte zugesprochen bekommen oder das Spiel neu austragen."

Ligaportal: Wird es Transfers geben?

König: „In Anbetracht der Tatsache, dass unser Goalgetter Tomas Pospis ausgefallen ist, haben wir das sehr gut kompensieren können. Hummel wird auch zurückkommen, also sind wir insgesamt breiter aufgestellt. Vielleicht stößt der ein oder andere junge Spieler zu uns."

Ligaportal: Wie legt Ihr die Wintervorbereitung an?

König: „Wir werden im Jänner starten, den Großteil der Vorbereitung am kleinen Kunstrasen in Krems absolvieren. Dank unseres Sponsor Fitness Injoy können die Jungs sich dort kostenfrei fit halten."

Ligaportal: Welches Ziel setzt Ihr euch für die Rückrunde?

König: „Wir wollen uns auf jeden Fall nach vorne orientieren. Ein Top Fünf Platz ist auf jeden Fall in Reichweite und ist in unserem Sinne. Die spielerische Qualität haben wir auf jeden Fall. Die schwachen Partien gegen Gföhl und Weißenkirchen haben natürlich weh getan, wir erhoffen uns eine tolle Rückrunde, wie wir es im Herbst phasenweise schon gezeigt haben."