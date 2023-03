Auf USV St. Bernhard/F. wartet zum Saisonstart ein heißer Tanz

Details Mittwoch, 08. März 2023 10:57

Mit 31 Punkten aus 13 Spielen, konkret erobert durch neun Siege und ein Remis, thront der USV St. Bernhard-Frauenhofen zur Saisonmitte an der Spitze der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Obwohl man noch ungeschlagen ist – die einzige sportliche Niederlage gegen Rehberg konnte aufgrund eines Wechselfehlers am grünen Tisch in einen Sieg umgewandelt werden – befinden sich die starken Verfolger jedoch in Schlagdistanz. Auf den Tabellenzweiten weist man derzeit ein Polster von vier Zählern auf, der Tabellenvierte aus Großweikersdorf ist jedoch auch lediglich sieben Punkte vom Leader entfernt.

Trainer mit Vorbereitung "im Großen und Ganzen zufrieden"

Die Fans der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel dürfen sich demnach auf ein äußerst interessantes und kurzweiliges Frühjahr einstellen. Ligaportal.at hat Manuel Fettinger, den Trainer des Herbstmeisters, zu einem Update gebeten. Der Coach bewertet die Vorbereitung als bis dato „ganz gut“, wie er es formuliert. „Die Spieler kommen fleißig zum Training und sind sehr motiviert. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden mit dem bisherigen Verlauf“, so Fettinger.

Die Frage nach den noch verbleibenden Schwerpunkten in der Trainingsarbeit beantwortet der Übungsleiter des Herbstmeisters wie folgt: „Wir möchten uns stetig weiterentwickeln. Individuell als auch mannschaftlich gibt es immer Verbesserungspotenzial. Es stehen noch zwei Testspiele auf dem Programm. Kommendes Wochenende gastiert Vitis auf unserer Anlage und die Woche darauf fahren wir zum letzten Test nach Eggenburg.“

Die bereits absolvierten Testspiele - unter anderem gab es ein 3:3 gegen das Team Wiener Linien Elektra Wien 1b, aber unter anderem auch Niederlagen gegen SC Prottes, die SV Horn Amateure und Ruppersthal - kommentiert Fettinger so: „Die bisherigen Testspiele waren allesamt sehr aufschlussreich. Wir konnten einige Dinge testen und die neuen Spieler gut integrieren.“

Schweres Auswärtsspiel zu Rückrundenbeginn

Konkret gemeint sind mit den neuen Spielern Stefan Pöhn (kam von Irnfritz), Matthäus Macho (Kleinmeiseldorf) und Alex Pagacovic. Dem Auftaktprogramm begegnet man mit großen Respekt, immerhin wartet auch der SV Rehberg, der einem im Herbst alles abverlangte. „Wir starten mit einem sehr schweren Auswärtsspiel in Rehberg. Zum einen haben sie eine sehr gute Mannschaft mit tollen Einzelspielern und weiters bestimmt einen Vorteil, da sie mit ihrem eher kleinen Platz gut zurecht kommen“, geht Fettinger von einem knackigen Auftakt aus.

Auch abseits der Mannschaft gibt es aus St. Bernhard bzw. Frauenhofen Neues zu vermelden, so schließt sich Günther Spitaler dem Vorstand an. Er wird in Zukunft die sportliche Agenda gemeinsam mit Max Authried führen. Man darf gespannt sein, ob der neue Mann im Frühjahr, quasi zum Einstand, gleich einen Meistertitel bejubeln kann.

