SCU Kottes: Neuzugänge als Bereicherung auf und neben dem Platz

Freitag, 17. März 2023

Der SCU Kottes, in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel im hinteren Mittelfeld gelegen und mit aktuell 14 Punkten noch nicht gerettet, hat in der Vorbereitung den Fokus unter anderem auf Entwicklung gelegt. Diese zeichnet sich auch ab, wenngleich sich der positive Trend in den Vorbereitungsspielen noch nicht restlos in Ergebnisse ummünzen ließ. Ligaportal.at hat mit Markus Führer, dem stv. Sektionsleiter des Vereins, über die Vorbereitung, Transfers und das Auftaktprogramm gesprochen und dabei viel Motivation und Vorfreude herausgehört.

Ligaportal.at: Wie ist die Vorbereitung aus Ihrer Sicht bislang verlaufen?

Markus Führer: Von der Art und Weise betrachtet sind wir sehr zufrieden, wir haben gute Fortschritte gemacht bei der Art und Weise, wie wir spielen wollen. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass wir mehr Ballbesitz haben, aktiver am Spiel teilnehmen wollen. Ich denke, von der Art und Weise haben wir große Fortschritte gemacht, ergebnistechnisch hat sich das jedoch noch nicht ganz widergespiegelt. Rohrendorf war doch eine deutlich hohe Niederlage, aber in Summe sind wir auf einem guten Weg, wo wir wirklich stehen, kann man in etwa fünf bis sechs Wochen, nach den ersten Meisterschaftsspielen, sehen, aber momentan sind wir zuversichtlich.

Ligaportal.at: Gab es seit unserem letzten Gespräch noch Neuzugänge?

Markus Führer: Es haben sich uns Matthias Reinthaler von Krems, Alex Bondar von Stein und Jakob Ehn von Gutenbrunn angeschlossen. Das ist kadermäßig eine super Erweiterung für uns, wir haben mit diesem Trio drei gute Kampfmannschaftsspieler dazubekommen, das passt sehr gut, auch charakterlich. Sie wurden gut in die Mannschaft integriert, auch super aufgenommen, das sind super Typen.

Ligaportal.at: Wie schätzen Sie das Auftaktprogramm ein?

Markus Führer: Unser erstes Spiel ist gegen Groß Gerungs, ich gehe davon aus, dass die gut sind, sie hatten eine Siegesserie bis zum letzten Spiel. Das ist eine ganz gute Mannschaft, dann haben wir gleich ein direktes Duell und Nachbarschaftsderby gegen Gföhl, das sind immer ganz enge Spiele, im Herbst haben wir auswärts verloren. Dann spielen wir gleich gegen Absdorf, für mich der Aufstiegskandidat Nummer eins, das wird auch ein ganz schwieriges Spiel. Im Endeffekt ist das ein cooles Startprogramm, es ist jedes Match interessant, wir freuen uns drauf, sind heiß, es wird Zeit, dass es wieder losgeht und das Frühjahr kommt.

Ligaportal.at: Ihren Meistertipp haben wir schon herausgehört?

Markus Führer: Für mich ist das ganz eindeutig. St. Bernhard hat Spieler abgegeben, mal schauen, ob die das Tempo so weitergehen können. Grafenwörth hat doch schon ein bisschen Rückstand, ich schätze Grafenwörth und Absdorf gleich stark ein, Grafenwörth hat aber eben ein paar Punkte Rückstand, das ist schon ein Vorteil für Absdorf aus meiner Sicht.

