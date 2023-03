Geht da noch was? USV Langenlois absolvierte Vorbereitung nach Maß

Details Freitag, 17. März 2023 11:31

Der USV Langenlois wird die in Bälde startende Rückrunde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel als Fünfter in Angriff nehmen. Man hat dabei neun Punkte Rückstand auf Leader St. Bernhard, auf den für viele favorisierten Zweitplatzierten aus Absdorf fehlen aktuell fünf Punkte. Die Abstände nach oben wirken derzeit zu groß, mit dem einen oder anderen Lauf könnte sich jedoch noch alles zusammenschieben. Der USV Langenlois hat jedenfalls bis dato eine sehr zufriedenstellende Vorbereitung absolviert, eine Begebenheit, die nicht allen Mannschaften im niederösterreichischen Unterhaus gegönnt war und sich somit als Vorteil entpuppen könnte. Wir haben den sportlichen Leiter, Thomas Korbel, zum Gespräch über die Vorbereitung, den Transfermarkt sowie das Auftaktprogramm gebeten.

Ligaportal.at: Herr Korbel, wie ist aus Ihrer Sicht bislang die Vorbereitung verlaufen, sind Sie zufrieden?

Thomas Korbel: Die Vorbereitung war bislang sehr gut, wirklich sehr gut, auch an der Trainingsbeteiligung gemessen. Wir haben nur wenig Verletzte, also es hat wirklich super funktioniert, wirklich überraschend, dass es so gut läuft. Man weiß aber umgekehrt natürlich auch, dass man sehen muss, was die Performance in der Vorbereitung im Endeffekt wirklich zählt, aber das war echt okay.

Ligaportal.at: Wie fällt Ihr Kommentar zu den Testspielen aus?

Thomas Korbel: Die Testspiele waren sehr positiv, wir hatten sehr gute Ergebnisse, haben das eine oder andere Mal einen sehr guten Fußball gespielt. Wir hatten aber auch zwei Spiele dabei, die spielerisch nicht so stark waren und trotzdem vom Ergebnis her gepasst haben, es war alles dabei.

Ligaportal.at: Ist es bei Christoph Zeilinger, der vom SV Bergern kam, als einzigem Neuzugang im Winter geblieben?

Thomas Korbel: Ja, er wird jedoch aufgrund von Beruf und Studium bis Sommer nicht viel spielen.

Ligaportal.at: Über die Ziele haben wir bereits an anderer Stelle mit Ihnen gesprochen, wie schätzen Sie nun das Auftaktprogramm, konkret die ersten beiden Spiele, ein?

Thomas Korbel: Es wird sehr schwer in Heidenreichstein. Wie man weiß, sind die Waldviertler Mannschaften eher Kämpfertruppen, das kann ich gar nicht einschätzen, wie uns das zum Auftakt liegt. Gegen Grafenwörth erwarte ich mir schon generell ein gutes Spiel von beiden Seiten, weil es sich hierbei eher um eine spielerische Mannschaft handelt, die wir auch sind, da erwarte ich mir schon halbwegs eine gute Partie vor heimischer Kulisse.

Ligaportal.at: Wer wird Meister?

Thomas Korbel: Meine Favoriten sind eigentlich St. Bernhard und Absdorf. Einer der beiden wird, denke ich, auch das Rennen machen.

