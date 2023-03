USV Raabs/Thaya hofft auf die Jugend

Details Freitag, 17. März 2023 11:57

Der USV Raabs an der Thaya, aktuell auf Platz zehn in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel zu finden, muss mit derzeit drei Punkten Vorsprung auf die rote Zone wohl noch mit einem Auge nach unten blicken. Die recht solide verlaufene Vorbereitung kann den Anhang jedenfalls optimistisch stimmen. Trotz der engen Situation in der Tabelle ist man in Raabs bemüht, junge Spieler einzubauen. Darauf wurde auch in der Vorbereitung ein gewisses Augenmerk gelegt. Unsere Redaktion hat sich mit dem Kapitän der Mannschaft, Stefan Hölzl, über die Performance in der Vorbereitung, einen starken Transfer sowie das Auftaktprogramm unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Hölzl, wie ist aus Ihrer Sicht bislang die Vorbereitung verlaufen?

Stefan Hölzl: Die Vorbereitung ist bei uns eigentlich gut verlaufen. Wermutstropfen war, dass wir viele Verletzte hatten, auch viele Kranke, aber das war, denke ich, bei jedem Verein der Fall. Wir hoffen, dass nächste Woche wieder alle fit sind, leider sind aktuell noch drei, vier Spieler angeschlagen, aber wir sind guter Dinge, dass das bis nächste Woche wieder wird.

Ligaportal.at: Wie sind die Testspiele, die ihr absolviert habt, zu bewerten?

Stefan Hölzl: Wir waren in der Vorbereitung leider nicht immer komplett, dadurch haben jedoch wiederum viele junge Spieler die Chance bekommen, bei uns zu spielen, und die haben sie eigentlich genutzt. Wir haben heuer wieder etliche Junge dabei, wo man hofft, dass sie ihre Chance, in die Kampfmannschaft reinzukommen, nutzen. Die Vorbereitung war dazu ein guter Test für unsere Jungen.

Ligaportal.at: Hat sich auf dem Transfermarkt noch etwas getan?

Stefan Hölzl: Ja, wir haben David Kominek aus der Tschechischen Republik nach Raabs an der Thaya geholt. Mit ihm sind wir sehr zufrieden, er hat sich super in der Mannschaft eingelebt, spielt bei uns aktuell in der Defensive.

Ligaportal.at: Zu den Zielen hat sich der Verein bereits in einem vorangehenden Gespräch geäußert, wie bewertet man nun das Auftaktprogram, konkret die ersten beiden Spiele?

Stefan Hölzl: Die Aufgaben, die uns bevorstehen, sind sicher ganz schwierige. Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf wird sicher sein sehr, sehr harter Gegner, danach haben wir eh schon das erste Heimspiel gegen den SV Rehberg, und da hoffen wir, dass wir insgesamt mindestens drei Punkte bekommen, eines der beiden Matches zu gewinnen, das wäre unser Ziel.

Ligaportal.at: Wer wird Meister?

Stefan Hölzl: Ich glaube, dass es St. Bernhard machen wird.

Ligaportal.at: Was liegt Ihnen im Verein aktuell sonst noch am Herzen?

Stefan Hölzl: Ich hoffe, dass die Jungen weiter dranbleiben, dass sie die Vorbereitung genutzt haben, und wir im Sommer vielleicht mit zwei fixen jungen Spielern spielen können, damit ich aufhören kann.

