Weißenkirchen jubelt beim USV Dobersberg

Details Montag, 04. September 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 200 Zuschauer wollten sich das Spiel der 5. Runde zwischen dem USV Dobersberg und dem SC Weißenkirchen nicht entgehen lassen. Der SC Weißenkirchen holte am Sonntag den ersten Saisonsieg gegen den USV Raika Dobersberg durch einen 3:0-Erfolg.

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 200 Zuschauern bereits flott zur Sache. David Plametzberger stellte die Führung von Weißenkirchen her (9.).

Tor, Toor, Tooor für SC Weißenkirchen zum 0:1! Nach einem Konter über Nr8 Plametzberger, er passt auf Nr14 Skopek, der wird von Nr8 Carlos umgesenst doch bringt den Ball vorher noch zu Nr9 Gruber, der verlängert per Kopf auf den durchlaufenden Plametzberger, der rennt allein aufs Tor und trifft links ins Eck! Wayna_Pawiasek, Ticker-Reporter

In Minute 16 scheiterten die Heimischen mit einem Abschluss an der Querlatte. In Minute 27 konnten die Gastgeber eine weitere chance auf den Ausgleich nicht nutzen. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Weißenkirchen effektiver

In der 62. Spielminute konnte Rene Wendl den Ball aus etwa zehn Metern nicht platzieren und schießt dem Gäste-Keeper direkt in die Hände.

Tor, Toor, Tooor für SC Weißenkirchen zum 0:2! Ballverlust von Nr3 Knuffi und Nr11 Fasching geht durch mit Speed und haut die Kugel ins kurze Eck. Wayna_Pawiasek, Ticker-Reporter

Sebastian Fasching witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für den SC Weißenkirchen ein (69.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mattias Hasengst für einen Treffer sorgte (93.). Am Ende verbuchte W.kirchen gegen den USV Dobersberg einen Sieg.

Wann bekommt das Heimteam die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Weißenkirchen gerät Dobersberg immer weiter in die Bredouille. In dieser Saison sammelte der USV Raika Dobersberg bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Der USV Dobersberg verliert weiter an Boden und bleibt auch im dritten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

W.kirchen reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Der SC Weißenkirchen rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem achten Platz. Nur einmal ging W.kirchen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Dobersberg stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim USV Raabs/Thaya vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SC Weißenkirchen den SCU Renz Kottes.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raika Dobersberg – SC Weißenkirchen, 0:3 (0:1)

93 Mattias Hasengst 0:3

69 Sebastian Fasching 0:2

9 David Plametzberger 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.