Punkteteilung zwischen Raabs/Thaya und Langenlois

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Im Spiel von Raabs gegen Langenlois gab es vor rund 200 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Nach vier Minuten jubelten die Gäste bereits, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Nach neun Minuten wurde der nächste Treffer der Gäste wegen einer Abseitsstellung aberkannt. In Minute 22 wurde dann auch den Heimsichen ein Treffer wegen Abseits nicht gut geschrieben.

Tor für die Gäste Ein Konter... ein Spieler rennt alleine aufs Tor. Erste Aktion pariert Sieber stark, aber der Nachschuss kullert ins Tor. Bastian, Ticker-Reporter

Mit einem schnellen Doppelpack (41./44.) zum 2:0 schockte Sebastian Eilenberger den USV Raabs/Thaya. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Remis-Retter: Wildpert trifft zur Punkteteilung

Nach der Pause fand Raabs die erste Chance vor (46.). Miroslav Milosevic schoss für Raabs in der 59. Minute das erste Tor nachdem er den Elfmeter zunächst vergab, aber im Nachschuss traf.

Tor Milosevic schießt den Elfer mitten aufs Tor... Torwart pariert... der Nachschuss aber im Netz neuer Stand 1:2! Bastian, Ticker-Reporter

In der 72. Minute gelang dem Heimteam, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch einen Abstauber von Florian Kranzl. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem USV Raabs/Thaya nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Milosevic in diesem Spiel (79.).

Tor! Super rausgespielt über die linke Seite scharf und flach in den 16er und Miro steht Gold richtig und machts EISKALT 3:2. Bastian, Ticker-Reporter

Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Michael Wildpert mit seinem Treffer aus der 86. Minute verantwortlich. Die Heimelf versuchte in den letzten Minuten der Partie nochmal die Führung zu erzwingen, doch es gelang kein Treffer mehr. Der USV Langenlois ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Raabs noch ein Unentschieden.

Beim USV Raabs/Thaya präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Raabs baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit 22 geschossenen Toren gehört der USV Langenlois offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. In den letzten fünf Partien ließ der Gast zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Mit diesem Unentschieden verpasste Raabs die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der USV Raabs/Thaya den dritten Platz. Auch wenn Langenlois mit zwei Niederlagen seltener verlor, steht der USV Raabs/Thaya mit 16 Punkten auf Platz drei und damit vor dem USV Langenlois.

Am kommenden Sonntag tritt Raabs beim SC Weißenkirchen an, während der USV Langenlois einen Tag zuvor die SG Großweikersdorf/Wiesendorf empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raabs/Thaya – USV Langenlois, 3:3 (0:2)

86 Michael Wildpert 3:3

79 Miroslav Milosevic 3:2

72 Florian Kranzl 2:2

59 Miroslav Milosevic 1:2

44 Sebastian Eilenberger 0:2

41 Sebastian Eilenberger 0:1

