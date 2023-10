SV Rehberg spielt bei USV Groß Gerungs groß auf

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:02

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 130 Zuschauer wollten sich das Spiel der 10. Runde, zwischen dem USV Groß Gerungs und dem SV Rehberg, nicht entgehen lassen. Die Heimelf hatte an diesem Tag keinen Grund zum Jubeln. Groß Gerungs steckte gegen den SV Rehberg eine deutliche 0:3-Niederlage ein.

Die Gastgeber kamen in den ersten Minuten zu einigen Möglichkeiten, doch diese wurden nicht genutzt. Mattis Huber sicherte dem SV Cardea Rehberg vor 130 Zuschauern die Führung (23.).

Tor, Toor, Tooor für SV Cardea Rehberg zum 0:1 Nummer 14 Mattis Huber. Der Ball prallt aus dem 16er zurück, er zieht unhaltbar aus 25 Metern ins rechte untere Eck ab. jakob, Ticker-Reporter

Der USV EPS Groß Gerungs war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Rehberg zeigt sich effektiver

Die erste nennenswerte Szene in Durchgang zwei war ein Elfmeter. Kosta Drazic verwandelte ins rechte Eck und trug sich so in der 57. Spielminute in die Torschützenliste ein. Nur eine Minute später ertönte ein Elfmeterpfiff auf der anderen Seite. Kapitän Stefan Katzenschlager trat an und vergab die Möglichkeit vom Punkt. Für klare Verhältnisse sorgten die Gäste, indem Armin Plametzberger das 3:0 markierte (73.).

Tor, Toor, Tooor für SV Cardea Rehberg zum 0:3 Nummer 15. Der Ball verspringt ihn bei der Annahme, jedoch können die Gerungser denn Ball nicht klären und er muss nur noch das Tor treffen. jakob, Ticker-Reporter

Schlussendlich reklamierte der SV Cardea Rehberg einen Sieg in der Fremde für sich und wies den USV Groß Gerungs mit 3:0 in die Schranken.

Zwei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Groß Gerungs momentan auf dem Konto. Die Gastgeber taumeln durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der SV Rehberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Rehberg verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Der SV Cardea Rehberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SV Rehberg setzte sich mit diesem Sieg vom USV EPS Groß Gerungs ab und nimmt nun mit 14 Punkten den achten Rang ein, während der USV Groß Gerungs weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag (15:30 Uhr) reist Groß Gerungs zum USV Raika Dobersberg, tags zuvor begrüßt der SV Cardea Rehberg den SV Gablitz vor heimischer Kulisse.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV EPS Groß Gerungs – SV Cardea Rehberg, 0:3 (0:1)

73 Armin Plametzberger 0:3

57 Kosta Drazic 0:2

23 Mattis Huber 0:1

