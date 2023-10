Siegestreffer in letzter Minute: Gablitz schlägt Rehberg knapp

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 110 Zuschauer kamen ins Rechpergstadion. Am Samstag trafen dort der SV Cardea Rehberg und der SV Gablitz aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:2 für sich. Die Ausgangslage sprach für den SV Gablitz, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Rehberg bereits in Front. Kosta Drazic markierte in der dritten Minute die Führung. Die Heimelf brachte den knappen Vorsprung in die Kabinen. Das Heimteam hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Gablitz feiert Last-Minute-Sieg

Für das erste Tor des SV Gablitz war Tim Rechberger verantwortlich, der in der 50. Minute das 1:1 besorgte. Baran Kaplan brachte dem SV Gablitz nach 61 Minuten die 2:1-Führung. In der 88. Minute war Drazic mit dem Ausgleich zum 2:2 per Elfmeter zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Ali Mohammadi einen Treffer für den SV Gablitz im Ärmel hatte (96.). Letzten Endes ging der SV Gablitz im Duell mit dem SV Cardea Rehberg als Sieger hervor.

Der SV Rehberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung des SV Cardea Rehberg stimmt es ganz und gar nicht: 24 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der SV Rehberg verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Der SV Cardea Rehberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der SV Gablitz momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SV Gablitz seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Der SV Gablitz setzte sich mit diesem Sieg vom SV Rehberg ab und nimmt nun mit 17 Punkten den dritten Rang ein, während der SV Cardea Rehberg weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Der SV Rehberg tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim USV St. Bernhard/F. an. Einen Tag später empfängt der SV Gablitz den USV Raika Dobersberg.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Cardea Rehberg – SV Gablitz, 2:3 (1:0)

96 Ali Mohammadi 2:3

88 Kosta Drazic 2:2

61 Baran Kaplan 1:2

50 Tim Rechberger 1:1

3 Kosta Drazic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.