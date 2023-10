Nächste Pleite für Heidenreichstein gegen Gföhl

Details Montag, 16. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 150 Zuschauer wurden im Waldstadion in Heidenreichstein gezählt. Durch ein 3:1 holte sich der SC Admira Gföhl drei Punkte beim FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein. Gföhl erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Das 1:0 war das Verdienst von Radim Koutny. Er war vor 150 Zuschauern in der fünften Minute zur Stelle und hämmerte den Ball unter die Querlatte. In Minute zehn wurde den Gästen ein Treffer wegen Abseits aberkannt. Heidenreichsteins Torhüter Patrick Brantner verhinderte mit einer Glanzparade den Einschlag und somit den Ausgleich der Gäste (17.). Simon Stefanec nutzte die Chance für den SC Admira Gföhl und beförderte in der 26. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz.

Tor, Toor, Tooor für SC Admira Gföhl zum 1:1 Nr.9, die Nr.9 zieht über die linke Seite auf, er gewinnt die Zweikämpfe gegen Nr.7 Mürli und Nr.6 Beri und zieht ins kurze Eck ab, Quack kann das Tor nicht mehr verhindern. Heribert Prohaskinho, Ticker-Reporter

Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Tomas Prochazka die Akteure in die Pause.

Gföhl fixiert Sieg nach der Pause

Die Gäste verließen sich in Halbzeit zwei auf ihr Konterspiel und agierten oft mit langen Bällen. Für das 2:1 von Gföhl zeichnete Tobias Simlinger verantwortlich (61.), der aus spitzem Winkel das Spielgerät im Gehäuse unterbrachte.

Tor, Toor, Tooor für SC Admira Gföhl zum 1:3 Nr.34, Nr.7 Mürli misslingt ein Rückpass zum Torwart, Captain Quack reagiert schnell und stürmt heraus, die Nr.34 macht den Hacken an ihm vorbei und schiebt nur noch ins leere Tor ein. Heribert Prohaskinho, Ticker-Reporter

Stefan Mayerhofer schoss die Kugel zum 3:1 für den Gast über die Linie (71.). Die Heimelf versuchte nochmal alles um wieder heran zu kommen, doch ein Treffer gelang nicht mehr. Am Ende behielt der SC Admira Gföhl gegen Heidenreichstein die Oberhand.

Für Heidenreichst. gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Das Heimteam führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein momentan auf dem Konto. Die Misere von Heidenreichstein hält an. Insgesamt kassierte Heidenreichst. nun schon vier Niederlagen am Stück.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Gföhl liegt nun auf Platz fünf. Erfolgsgarant des SC Admira Gföhl ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 29 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Gföhl derzeit auf dem Konto. Der SC Admira Gföhl befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim USC Schweiggers vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Gföhl den USV Langenlois.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein – SC Admira Gföhl, 1:3 (1:1)

71 Stefan Mayerhofer 1:3

61 Tobias Simlinger 1:2

26 Simon Stefanec 1:1

5 Radim Koutny 1:0

