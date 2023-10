St. Bernhard filetiert den SV Rehberg

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 100 Besucher kamen am Freitagabend zu diesem Spiel der 12. Runde. Der USV St. Bernhard/F. fertigte den SV Cardea Rehberg am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 9:2 ab. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte St. Bernhard den maximalen Ertrag.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gastgeber bereits in Front. Daniel Zotter markierte in der vierten Minute per Elfmeter die Führung. Lange währte die Freude des USV St. Bernhard/F. nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Himmet Gencer den Ausgleichstreffer für den SV Rehberg. Die Heimischen hatten zahlreiche Chancen, vergaben jedoch die besten Möglichkeiten. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Tore im Vier-Minuten-Takt

Nach 25 Sekunden der zweiten Halbzeit jubelten die Heimsichen erneut. Robin Hrobar stellte die Weichen für St. Bernhard auf Sieg, als er in Minute 46 mit dem 2:1 zur Stelle war. Kurz darauf rettete die Stange für die Gäste (48.).

Super Aktion von den Heimischen doch Schleinzer trifft nur die Stange es gibt aber Eckball der Tormann war dran. Günter Spitaler, Ticker-Reporter

Durch Treffer von Pavel Chalupa (51.), Tim Schleinzer (54.), Dominik Pfeifer (58.), Hrobar (67.) und Markus Poeppl (70., Elfmeter) zog der USV St. Bernhard/F. uneinholbar auf 7:1 davon. Michal Docekal überwand den gegnerischen Schlussmann sogar zum 8:1 für St. Bernhard (79.).

St.Bernhard überrollt in Hälfte 2 Rehberg und die Gäste sind mit diesem Ergebnis noch gut bedient. Günter Spitaler, Ticker-Reporter

Mohamed Aziz Zarai versenkte den Ball in der 84. Minute im Netz des USV St. Bernhard/F. und verkürzte auf 8:2. In der Nachspielzeit besserte Docekal seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für St. Bernhard erzielte. Am Ende kam der USV St. Bernhard/F. gegen den SV Cardea Rehberg zu einem verdienten Sieg.

Bei St. Bernhard präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Die drei Zähler katapultierten den USV St. Bernhard/F. in der Tabelle auf Platz neun.

Mit 33 Gegentreffern ist der SV Rehberg die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. Die Situation beim SV Cardea Rehberg bleibt angespannt. Gegen St. Bernhard kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Der USV St. Bernhard/F. ist am Sonntag (14:00 Uhr) beim USV Raika Dobersberg zu Gast. Der nächste Gegner des SV Rehberg, welcher in zwei Wochen, am 04.11.2023, empfangen wird, ist der USV Dobersberg.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV St. Bernhard/F. – SV Cardea Rehberg, 9:2 (1:1)

92 Michal Docekal 9:2

84 Mohamed Aziz Zarai 8:2

79 Michal Docekal 8:1

70 Markus Poeppl 7:1

67 Robin Hrobar 6:1

58 Dominik Pfeifer 5:1

54 Tim Schleinzer 4:1

51 Pavel Chalupa 3:1

46 Robin Hrobar 2:1

9 Himmet Gencer 1:1

4 Daniel Zotter 1:0

