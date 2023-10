Torfestival! Langenlois ringt Gföhl nieder

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 260 Zuschauer wollten das Spiel der 12. Runde sehen. Der SC Admira Gföhl und der USV Langenlois lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Fast eine halbe Stunde lang blieb das Spiel ohne Treffer. Für das erste Tor sorgte Jan Kosak. In der 28. Minute traf der Spieler des USV Langenlois ins Schwarze. Gföhl gelang mithilfe von Langenlois der Ausgleich, als Patrick Florreither das Leder in das eigene Tor lenkte (30.). Drei Minuten später ging der USV Langenlois durch den zweiten Treffer von Kosak erneut in Führung. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Florreither das 3:1 für die Gäste (40.) und sorgte so für seinen zweiten Treffer, allerdings den ersten für sein Team. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Siegestreffer in Minute 90+4

Simon Stefanec traf zum 2:3 zugunsten des SC Admira Gföhl (49.). Nach 72 Minuten warern die Gäste dann in Unterzahl, nachdem David Gräf die Ampelkarte sah. Das 4:2 für den USV Langenlois stellte Kosak sicher. In der 75. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Stefanec schlug doppelt zu und glich damit für Gföhl aus (80./84.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Erich Stumpfer einen Treffer für Langenlois im Ärmel hatte (94.). Der USV Langenlois stellte dem SC Admira Gföhl ein Bein: Die Heimmannschaft musste sich trotz numerischer Überlegenheit geschlagen geben.

Bei Gföhl präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Der SC Admira Gföhl baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der USV Langenlois präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 28 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Langenlois. Nach vier sieglosen Spielen ist der USV Langenlois wieder in der Erfolgsspur.

Mit diesem Sieg zog der USV Langenlois an Gföhl vorbei auf Platz fünf. Der SC Admira Gföhl fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Gföhl beim SC Weißenkirchen an, während Langenlois zwei Tage zuvor den USC Schweiggers empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Admira Gföhl – USV Langenlois, 4:5 (1:3)

94 Erich Stumpfer 4:5

84 Simon Stefanec 4:4

80 Simon Stefanec 3:4

75 Jan Kosak 2:4

49 Simon Stefanec 2:3

40 Patrick Florreither 1:3

33 Jan Kosak 1:2

30 Eigentor durch Patrick Florreither 1:1

28 Jan Kosak 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.