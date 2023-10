Abstiegskracher zwischen Grafenwörth und Groß Gerungs endet remis

Details Freitag, 27. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 100 Zuschauer wollten das Spiel der 13. Runde mitverfolgen und kamen dabei voll auf ihre Kosten. Im Spiel des USC Grafenwörth gegen den USV EPS Groß Gerungs gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der USC Grafenwörth erwies sich gegen den USV Groß Gerungs als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Grafenwörth bereits in Front. Theodor Glaser markierte in der zweiten Minute die Führung. Leon-Gabriel Posavac erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 20 Minuten auf 2:0. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Stefan Katzenschlager mit dem 1:2 für Groß Gerungs zur Stelle (43.). Ein Tor auf Seiten des USC Grafenwörth machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Doppelpacker Schulner rettet einen Punkt

Den Start in Halbzeit zwei hatten die Gäste besser gestaltet. Jonas Schulner glich nur kurz nach dem Wiederanpfiff für den USV EPS Groß Gerungs aus (47.). Der Treffer zum 3:2 sicherte dem USC Grafenwörth nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Glaser in diesem Spiel (68.). In der 78. Minute erzielte Schulner das 3:3 für den USV Groß Gerungs. Schließlich gingen Grafenwörth und Groß Gerungs mit einer Punkteteilung auseinander.

Mit 39 Gegentreffern hat der USC Grafenwörth schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zehn Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 3,25 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den USV EPS Groß Gerungs – der USC Grafenwörth bleibt weiter unten drin. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Grafenwörth etwas bescheiden daher. Lediglich einen Punkt ergatterte der USC Grafenwörth.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der USV Groß Gerungs liegt nun auf Platz 13. Die Hintermannschaft des Gasts steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 23 Gegentore kassierte Groß Gerungs im Laufe der bisherigen Saison. Der USV EPS Groß Gerungs verbuchte insgesamt zwei Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt war beim USV Groß Gerungs der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am kommenden Freitag tritt der USC Grafenwörth beim SV Gablitz an, während Groß Gerungs zwei Tage später den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – USV EPS Groß Gerungs, 3:3 (2:1)

78 Jonas Schulner 3:3

68 Theodor Glaser 3:2

47 Jonas Schulner 2:2

43 Stefan Katzenschlager 2:1

20 Leon-Gabriel Posavac 2:0

2 Theodor Glaser 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.