Großweikersdorf/Wiesendorf spielt mit Amaliendorf-Aalf. Katz und Maus

Details Sonntag, 17. März 2024 06:29

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf führte den SC Amaliendorf-Aalfang vor etwas mehr als 150 Zuschauern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Auf dem Papier ging Großweikersdorf/Wiesendorf als Favorit ins Spiel gegen Amaliendorf-Aalf. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Lange dauerte die Abtastphase nicht. Für das erste Tor sorgte Giovanni Kotchev. In der elften Minute traf der Spieler von Großweikersdorf/Wiesendorf ins Schwarze. Dann dauerte es aber etwas bis die Gäste erneut jubeln konnten. Robert Caljkusic schoss die Kugel zum 2:0 für die Gäste über die Linie (39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Caljkusic und Kotchev treffen doppelt

In Halbzeit zwei ging es ebenfalls wieder schnell. Mit dem 3:0 durch Caljkusic schien die Partie bereits in der 51. Minute mit der SG Großweikersdorf/Wiesendorf einen sicheren Sieger zu haben. Der Tabellenführer baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Philipp Millner beförderte den Ball in der 59. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Großweikersdorf/Wiesendorf auf 4:0. Kotchev vollendete zum fünften Tagestreffer in der 77. Spielminute. Großweikersdorf/Wiesendorf überrannte Amaliendorf förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt der SC Amaliendorf-Aalfang den neunten Platz in der Tabelle ein. Das Heimteam verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Die Situation bei Amaliendorf-Aalf. bleibt angespannt. Gegen die SG Großweikersdorf/Wiesendorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nachdem Großweikersdorf/Wiesendorf hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Großweikersdorf/Wiesendorf weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Defensive der SG Großweikersdorf/Wiesendorf (17 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Gebietsliga Nordwest/Waldviertel zu bieten hat. Großweikersdorf/Wiesendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Großweikersdorf/Wiesendorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag tritt Amaliendorf beim SC Admira Gföhl an, während die SG Großweikersdorf/Wiesendorf einen Tag zuvor den USV EPS Groß Gerungs empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Amaliendorf-Aalfang – SG Großweikersdorf/Wiesendorf, 0:5 (0:2)

77 Giovanni Kotchev 0:5

59 Eigentor durch Philipp Millner 0:4

51 Robert Caljkusic 0:3

39 Robert Caljkusic 0:2

11 Giovanni Kotchev 0:1

