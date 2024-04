Großweikersdorf/Wiesendorf rupft USV Dobersberg

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 02:41

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Großweikersdorf/Wiesendorf führte den USV Dobersberg vor 200 Zuschauern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Großweikersdorf/Wiesendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Dobersberg einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war unentschieden mit 2:2 geendet.

Nach fünf Minuten fanden die Gäste die erste Chance vor. Auch in Minute 18 wurden die Mannen aus Dobersberg gefährlich.

Nr15 Martin Kaltil läuft nach Abwehrfehler allein aufs Tor und schießt dem Tormann in die Hände. Wayna_Pawiasek, Ticker-Reporter

Erst dann wurde der Tabellenführer besser. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Doppelschlag nach einer Stunde ebnet den Weg

Matthias Arnold brachte die SG Großweikersdorf/Wiesendorf in der 60. Spielminute in Führung. Christoph Streit beförderte das Leder zum 2:0 des Tabellenführers über die Linie (61.).

Tor, Toor, Tooor für SG Großweikersdorf/Wiesendorf zum 2:0 - Jetzt trifft Großweikersdorf regulär per Abpraller. Wayna_Pawiasek, Ticker-Reporter

Für das 3:0 des Heimteams sorgte Arnold, der in Minute 67 zur Stelle war. Den Vorsprung von Großweikersdorf/Wiesendorf ließ Clemens Bergmann in der 73. Minute anwachsen. Der Treffer von David Schüschner in der 76. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Letztlich feierte Großweikersdorf/Wiesendorf gegen den USV Raika Dobersberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nach 21 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für die SG Großweikersdorf/Wiesendorf 44 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund von Großweikersdorf/Wiesendorf ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 21 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Zuletzt lief es erfreulich für Großw.dorf/Wiesendorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Auf 14. Rang hielt sich der USV Dobersberg in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die zweite Position inne. Der Gast führt mit 27 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Dobersberg momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft die SG Großweikersdorf/Wiesendorf auf den SCU Renz Kottes, der USV Raika Dobersberg spielt am selben Tag gegen den SC Admira Gföhl.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Großweikersdorf/Wiesendorf – USV Raika Dobersberg, 5:0 (0:0)

76 David Schüschner 5:0

73 Clemens Bergmann 4:0

67 Matthias Arnold 3:0

61 Christoph Streit 2:0

60 Matthias Arnold 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.