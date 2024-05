Triumph für SC Weißenkirchen im packenden Duell gegen USV Langenlois

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:50

Ein spannungsgeladenes Match fand am Freitagabend statt, als der SC Weißenkirchen die Mannschaft des USV Langenlois auf heimischem Boden empfing. Von Beginn an boten beide Teams eine Show, die die Zuschauer nicht so schnell vergessen werden. Mit einem Endstand von 4:2 setzte sich der SC Weißenkirchen durch und konnte somit wichtige Punkte für sich verbuchen. Die Partie war geprägt von intensiven Momenten und einer Wende, die das Spiel in der zweiten Hälfte nahm.

Ein Spiel der schnellen Tore und intensiven Momente

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Vojtech Pazdera bereits in der ersten Minute für den SC Weißenkirchen das 1:0 erzielte und damit die Weichen für ein aufregendes Spiel stellte. Diese frühe Führung wurde jedoch schnell von David Gräf des USV Langenlois ausgeglichen, der in der zweiten Minute den Spielstand auf 1:1 brachte.

Binar setzt den aufgerückten Skopek per Seitenwechsel in Aktion, leider rutscht Skopek gleich zweimal auf dem nassen Rasen im Wachaustadion aus und verliert das Leder schlussendlich. Roman Mählichinho, Ticker-Reporter

Trotz des anhaltenden Regens zeigten beide Mannschaften beeindruckende Einsatzbereitschaft und Kampfgeist. Die erste Hälfte verlief weitgehend ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, wobei es beim Halbzeitpfiff 1:1 stand.

Die entscheidenden Momente in der zweiten Hälfte

Die zweite Hälfte des Spiels brachte eine Flut von Ereignissen mit sich. Sebastian Eilenberger brachte den USV Langenlois in der 61. Minute mit 2:1 in Führung, doch der SC Weißenkirchen ließ sich dadurch nicht beirren.

Tor, Toor, Tooor für SC Weißenkirchen zum 2:2 Nr. 9 Gruber. Nach einer Hereingabe auf Gruber kommt die Nr. 45 Weingartner mit einem Mörder Bock, der Innenverteidiger verschätzt sich brachial und segelt unter dem zuerst ungefährlichen Ball drunter, Gruber steht völlig allein vor Fasching und vollendet cool ins lange Eck. Roman Mählichinho, Ticker-Reporter

Stefan Gruber wurde zum Helden des Abends, indem er in der 72. und 79. Minute jeweils das Tor traf und seinem Team damit nicht nur den Ausgleich, sondern auch die Führung zum 3:2 verschaffte. Der Höhepunkt des Spiels war der Treffer von Vojtech Pazdera in der 80. Minute, der mit einem Kopfball nach einer Flanke von Skopek Paul das 4:2 für den SC Weißenkirchen sicherte. In den letzten Minuten des Spiels versuchte der USV Langenlois verzweifelt, den Rückstand aufzuholen, doch die Weißenkirchner verteidigten geschickt ihren Vorsprung.

Das Spiel endete mit einem verdienten 4:2-Sieg für den SC Weißenkirchen. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Stefan Gruber, der mit seinen zwei Toren maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug. Die Zuschauer erlebten ein ereignisreiches Match, das durch taktisches Geschick, Entschlossenheit und Teamgeist entschieden wurde. Nach diesem Triumph blickt der SC Weißenkirchen optimistisch in die Zukunft und kann sich auf eine spielfreie Woche freuen, bevor es auswärts gegen Raabs geht.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: W.kirchen : Langenlois - 4:2 (1:1)

80 Vojtech Pazdera 4:2

79 Stefan Gruber 3:2

72 Stefan Gruber 2:2

61 Sebastian Eilenberger 1:2

2 David Gräf 1:1

1 Vojtech Pazdera 1:0

