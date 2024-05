USV Raabs/Thaya dreht das Spiel in Langenlois und sichert sich einen 3:1-Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:23

In einem aufregenden Duell in der 25. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel trafen der USV Langenlois und der USV Raabs/Thaya aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften ihre Chancen ungenutzt ließen, fand die entscheidende Action in der zweiten Spielhälfte statt. Raabs/Thaya zeigte dabei eine beeindruckende Effektivität und drehte das Spiel nach einem Rückstand zu einem letztlich klaren 3:1-Sieg.

Spannung und Tore in der zweiten Halbzeit

Das Spiel begann mit einem schnellen Tempo, doch trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten blieb die erste Halbzeit ohne Tore. Das änderte sich nach der Pause, als Florian Kranzl in der 55. Minute das erste Tor für Raabs/Thaya erzielte. Die Zuschauer hatten kaum Zeit, sich von dem Schock zu erholen, als Rostislav Samanek nur 14 Minuten später, in der 69. Minute, den Vorsprung der Gäste auf 2:0 ausbaute. Die Langenloiser schienen zunächst geschockt, fanden jedoch bald zurück ins Spiel und erzielten in der 75. Minute durch Sebastian Eilenberger den Anschlusstreffer zum 1:2. Dieses Tor gab den Gastgebern neue Hoffnung und sie drängten auf den Ausgleich.

Kontroverse und Entscheidungen in den Schlussminuten

Doch die Hoffnungen des USV Langenlois auf einen Punktgewinn wurden jäh zerstört. In der 88. Minute erhielt ein Spieler der Heimmannschaft die Gelb-Rote Karte und nur zwei Minuten später, in der 90. Minute, wurde ein weiterer Langenloiser mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen. Diese Unterzahl nutzen die Raabser gnadenlos aus. Rostislav Samanek, der bereits zuvor getroffen hatte, nutzte die geschwächte Defensive der Langenloiser und erzielte in der letzten regulären Spielminute das 3:1. Dieses Tor besiegelte den Sieg für die Gäste und ließ die Anhänger von Raabs/Thaya jubeln.

Trotz einiger kontroverser Entscheidungen des Schiedsrichterteams ging das Spiel mit einem verdienten Sieger zu Ende. USV Raabs/Thaya zeigte eine effiziente Leistung in der zweiten Halbzeit und konnte durch schnelles Umschalten und effektive Chancennutzung den Spielverlauf zu ihren Gunsten wenden. Mit diesem Sieg festigt der USV Raabs/Thaya seine Position in der Liga, während der USV Langenlois wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze verliert.

Das Spiel endete nach einer fünfminütigen Nachspielzeit mit einem 3:1 für die Gäste aus Raabs/Thaya, die damit drei wichtige Punkte aus Langenlois entführen konnten.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Langenlois : Raabs - 1:3 (0:0)

92 Rostislav Samanek 1:3

75 Sebastian Eilenberger 1:2

69 Rostislav Samanek 0:2

55 Florian Kranzl 0:1

