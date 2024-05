Dominante Leistung von SC Admira Gföhl führt zu klarem Sieg gegen USC Grafenwörth

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:26

In einer beeindruckenden Vorstellung setzte sich SC Admira Gföhl deutlich mit 5:1 gegen USC Grafenwörth durch. Die Partie, die in der 25. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel stattfand, zeigte von Beginn an, dass die Gäste hier nichts dem Zufall überlassen wollten. Simon Stefanec brillierte mit einem Hattrick und spielte eine Schlüsselrolle beim Erfolg seiner Mannschaft.

Explosiver Start und eine Antwort von USC Grafenwörth

Das Spiel begann dynamisch, als Simon Stefanec bereits in der 16. Minute das erste Tor für die Gföhler erzielte. Nach einem präzisen Pass durch die Abwehr konnte Stefanec den Ball sicher im Netz der Grafenwörther unterbringen. Doch die Heimmannschaft ließ sich dadurch nicht entmutigen und fand in der 25. Minute durch Enes Fidani den Weg zum Ausgleich. Fidani nutzte eine Unachtsamkeit in der Gföhler Verteidigung und erzielte mit einem kraftvollen Schuss das 1:1.

SC Admira Gföhl dreht auf

Nach dem Ausgleichstreffer erhöhten die Gäste den Druck und es dauerte nicht lange, bis Simon Stefanec erneut zuschlug. In der 31. Minute brachte er sein Team mit einem gekonnten Schlenzer erneut in Führung. Nur vier Minuten später baute Patrik Juhos die Führung weiter aus. Ein gut getimter Lauf und ein starker Abschluss sorgten für das 3:1 zur Halbzeit.

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit SC Admira Gföhl in der Offensive. Manuel Steiner trug sich in der 50. Minute in die Torschützenliste ein, indem er einen Abpraller vor dem Tor cool verwertete und das 4:1 erzielte. Die Grafenwörther kämpften weiter, konnten aber die gut organisierte Verteidigung der Gföhler nicht durchbrechen. In der 70. Minute setzte Simon Stefanec mit seinem dritten Tor des Abends den Schlusspunkt. Sein Hattrick zeichnete die Überlegenheit seines Teams in diesem Spiel deutlich ab.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 5:1-Sieg für SC Admira Gföhl, was ihnen wichtige Punkte in der Liga sicherte. Für USC Grafenwörth war diese Niederlage sicherlich enttäuschend, aber das Team zeigte Phasen, in denen es mit dem Gegner mithalten konnte. Für die Gföhler war dieser Auswärtssieg ein Beweis ihrer Stärke und ihres Zusammenhalts als Team. Simon Stefanec, mit seinem beeindruckenden Hattrick, wird sicherlich als der Held dieses Spiels in Erinnerung bleiben.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Grafenwörth : Gföhl - 1:5 (1:3)

70 Simon Stefanec 1:5

50 Manuel Steiner 1:4

35 Patrik Juhos 1:3

31 Simon Stefanec 1:2

25 Enes Fidani 1:1

16 Simon Stefanec 0:1

