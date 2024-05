Dramatisches Duell: USV Groß Gerungs dreht das Spiel gegen SV Rehberg

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:08

In einem packenden Match der 25. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel, das reich an Toren und Wendungen war, setzte sich der USV Groß Gerungs knapp mit 3:2 gegen den SV Rehberg durch. Die Begegnung begann energiegeladen und hielt bis zur letzten Minute die Fans beider Teams in Atem. Während der SV Rehberg zu Beginn dominierte und in Führung ging, zeigte der USV Groß Gerungs Charakter und drehte das Spiel spektakulär in den letzten zehn Minuten.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Bereits in der 5. Minute brachte Martin Kuncl den SV Rehberg mit einem sehenswerten Treffer in Führung, was den Heimfans Grund zum Jubeln gab. Doch die Freude währte nicht lange, denn der USV Groß Gerungs schlug schnell zurück. Jonas Schulner erzielte in der 40. Minute den Ausgleich, ein Tor, das die Dynamik des Spiels veränderte. Bis zur Halbzeit blieb es bei dem Unentschieden von 1:1, wobei beide Teams gute Phasen hatten, jedoch keine weiteren Tore erzielen konnten.

Ein packendes Finale

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Der SV Rehberg kam motiviert aus der Kabine und ging erneut in Führung. Fezulla Sali, der bereits kurz vor seinem Tor aktiv in Erscheinung trat, brachte sein Team in der 56. Minute mit 2:1 nach vorne. Die Rehberger schienen das Spiel nun unter Kontrolle zu haben, jedoch änderte sich das Blatt gegen Spielende erneut.

Der USV Groß Gerungs zeigte große Entschlossenheit und kämpfte sich zurück ins Spiel. Martin Kucera, der in der 80. Minute zum 2:2 traf, leitete die Wende ein. Dieses Tor gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie drängten auf den Siegtreffer. Nur fünf Minuten später, in der 85. Minute, war es Samuel Schulner, der mit seinem Tor zum 3:2 den entscheidenden Treffer erzielte und somit das Spiel zu Gunsten des USV Groß Gerungs entschied.

Der SV Rehberg versuchte in den verbleibenden Minuten alles, um zumindest noch den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr des USV Groß Gerungs stand sicher. Als der Schlusspfiff ertönte, konnte der Jubel der Gäste kaum größer sein. Mit diesem Sieg zeigte der USV Groß Gerungs einmal mehr, dass sie auch Rückstände umdrehen können und bis zum Schluss um jeden Punkt kämpfen. Für den SV Rehberg war es eine bittere Niederlage, besonders nachdem sie zweimal in Führung gegangen waren.

Das Spiel endete mit einem knappen und hart erkämpften 3:2-Sieg für den USV Groß Gerungs, ein Ergebnis, das die Spannung und die Qualität der Liga unterstreicht. Beide Mannschaften zeigten große Leidenschaft und Kampfgeist, und die Fans konnten ein wahres Fußballfest genießen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Rehberg : Groß Gerungs - 2:3 (1:1)

85 Samuel Schulner 2:3

80 Martin Kucera 2:2

56 Fezulla Sali 2:1

40 Jonas Schulner 1:1

5 Martin Kuncl 1:0

