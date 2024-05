SC Admira Gföhl dominiert gegen Heidenreichstein mit einem klaren 5:1 Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:23

Am Freitagabend erlebten die Fans im Stadion eine wahre Torparade, als der SC Admira Gföhl den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein in einem aufregenden Match mit 5:1 besiegte. Von Beginn an zeigten die Gföhler eine starke Offensive und sicherten sich entscheidend die Oberhand gegen die Gäste aus Heidenreichstein, die um den Klassenerhalt kämpfen.

Starker Start für Gföhl

Schon in den ersten Minuten des Spiels machte SC Admira Gföhl klar, dass sie die volle Punktzahl im eigenen Stadion behalten wollten. Bereits in der 4. Minute eröffnete Florian Hahn das Torfestival mit einem präzisen Schuss, der die Heimfans zum Jubeln brachte. Nur vier Minuten später, in der 8. Minute, baute Patrik Juhos die Führung aus, indem er einen weiteren Treffer für die Gföhler markierte. Die Defensive der Gäste wirkte überfordert und konnte den frühen Angriffen der Heimmannschaft kaum etwas entgegensetzen.

Zweimal sah die Defensive der Gäste gar nicht gut aus. Helgeonorf, Ticker-Reporter

Das Tempo und die Dynamik des Sportclub Gföhl blieben unvermindert hoch, und in der 21. Minute war es Markus Simlinger, der Kapitän des Teams, der mit einem kraftvollen Kopfball das Netz zum dritten Mal zappeln ließ. Das 3:0 setzte die Heidenreichsteiner unter enormen Druck, die eine Reaktion zeigen mussten, um im Spiel zu bleiben.

Kurzes Aufbäumen von Heidenreichstein gefolgt von weiteren Toren

Die Antwort der Gäste kam jedoch erst gegen Ende der ersten Halbzeit. In der 45. Minute gelang Lukas Flicker der Anschlusstreffer zum 3:1, was den Gästefans kurz Hoffnung gab. Trotzdem ging es mit einem komfortablen Vorsprung für die Gföhler in die Halbzeitpause.

Mittlerweile ein offener Schlagabtausch. Helgeonorf, Ticker-Reporter

Nach der Pause entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Chancen suchten. Die Heidenreichsteiner hatten einige Gelegenheiten, konnten diese jedoch nicht in weitere Tore ummünzen. Stattdessen war es der SC Admira Gföhl, der in der 70. Minute durch Christian Hahn und dann erneut in der 78. Minute durch Florian Hahn zuschlug. Beide Spieler zeigten ihre Klasse und Effizienz vor dem Tor, was das Endergebnis auf 5:1 schraubte.

Die Gföhler dominierten das Spiel größtenteils und zeigten eine überzeugende Leistung, die ihnen verdient drei Punkte in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel einbrachte. Das Team von SC Admira Gföhl festigte damit seine Position im oberen Tabellendrittel, während der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein weiter um den Klassenerhalt bangen muss.

Die letzte Spielminute verstrich ohne weitere Vorkommnisse, und das Spiel endete mit einem deutlichen Sieg für die Heimmannschaft, was die Fans des SC Admira Gföhl mit Freude und Stolz erfüllte. Ein Abend, der in Erinnerung bleiben wird, besonders durch die starke Teamleistung und die herausragenden Einzelleistungen der Torschützen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Gföhl : Heidenreichst. - 5:1 (3:1)

78 Florian Hahn 5:1

70 Christian Hahn 4:1

45 Lukas Flicker 3:1

21 Markus Simlinger 3:0

8 Patrik Juhos 2:0

4 Florian Hahn 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.