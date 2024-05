Unentschieden zwischen SV Gablitz und SV Rehberg

Spielberichte

In einer fesselnden Partie der 26. Runde in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel trennten sich der SV Gablitz und der SV Rehberg mit einem 2:2-Unentschieden. Der Heimvorteil schien zunächst für die Gablitzer zu sprechen, die nach der ersten Halbzeit mit 1:0 führten. Doch die Gäste aus Rehberg zeigten Charakter und kämpften sich trotz eines frühen Platzverweises zurück ins Spiel.

Früher Schock und Gablitzer Dominanz in der ersten Hälfte

Die Partie begann mit einem schnellen Anpfiff, doch das Spiel nahm für die Gäste aus Rehberg schnell eine unerwartete Wendung. Bereits in der 12. Minute sah Christoph Wilhelm Wimberger die rote Karte, was die Rehberger für den Rest des Spiels in Unterzahl brachte. Die Gablitzer nutzten die numerische Überlegenheit geschickt aus. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, brach Bernhard Fila den Bann und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Fila zeigte sich kaltblütig vor dem Tor und ließ dem Torhüter der Rehberger keine Chance.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff setzten die Gablitzer ihre Offensive fort. Ali Mohammadi erhöhte in der 46. Minute auf 2:0. Sein Tor unterstrich die Überlegenheit der Gablitzer, die das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt fest im Griff hatten. Die Fans der Heimmannschaft jubelten, in der Annahme, das Spiel sei bereits entschieden.

Rehbergs beeindruckendes Comeback

Doch der SV Rehberg zeigte eine bemerkenswerte Moral und Kampfgeist. Trotz der Unterzahl gelang es ihnen, das Spiel zu drehen. In der 60. Minute erzielte Kosta Drazic den Anschlusstreffer zum 2:1. Dieses Tor gab den Gästen neue Hoffnung und Schwung, um auf den Ausgleich zu drängen. Drazic, der kraftvoll in den Strafraum eindrang, nutzte eine Unachtsamkeit in der Gablitzer Verteidigung und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel.

Nur drei Minuten später, in der 63. Minute, war es Martin Kuncl, der den verdienten Ausgleich erzielte. Kuncl, der sich im Strafraum geschickt freilief, verwandelte präzise und ließ dem Torhüter der Gablitzer keine Abwehrchance. Das Tor zum 2:2 komplettierte das Comeback der Rehberger und sorgte für Spannung bis zum Schlusspfiff.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Teams, den Siegtreffer zu erzielen, doch es blieb beim 2:2-Unentschieden. Ein Ergebnis, das die Willensstärke und Entschlossenheit beider Mannschaften unter Beweis stellte. Die Zuschauer erlebten ein Match voller Wendungen und unerwarteter Momente, das exemplarisch für die Dramatik und Leidenschaft im regionalen Fußball steht.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Gablitz : SV Rehberg - 2:2 (1:0)

63 Martin Kuncl 2:2

60 Kosta Drazic 2:1

46 Ali Mohammadi 2:0

45 Bernhard Fila 1:0

Details

