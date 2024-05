Heimsieg in Großweikersdorf: Die Spielgemeinschaft setzt sich gegen Langenlois durch

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:29

Im spannungsgeladenen Match der 26. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel behauptete sich die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf mit einem deutlichen 3:1 gegen die Gäste von USV Langenlois. Das Spiel, das in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm, wurde durch präzise Tore und strategisches Geschick entschieden. Trotz eines ausgeglichenen Halbzeitstands gelang es Großweikersdorf/Wiesendorf in der zweiten Hälfte, ihre Überlegenheit zu demonstrieren und drei wichtige Punkte einzusacken.

Anfangsphase ohne Tore

Die erste Halbzeit des Spiels verlief ohne Tore, aber nicht ohne spannende Momente. Beide Teams kämpften hart um die Kontrolle im Mittelfeld, doch keines konnte sich entscheidende Vorteile verschaffen.

Christoph Pegler muss heute auf seinen Abwehrchef Fadi Naga verletzungsbedingt verzichten. Thomas Heider, Ticker-Reporter

Trotz guter Ansätze und einiger Versuche blieb das Tor der Langenloiser unangetastet, ebenso wie das der Heimmannschaft. Die erste Halbzeit endete somit 0:0, wobei beide Mannschaften alles offen ließen für die zweite Hälfte.

Zweite Halbzeit: Großweikersdorf/Wiesendorf dreht auf

Im Schmidastadion setzt ein Gewitter ein. Die 2te HZ wird später angepfiffen. Thomas Heider, Ticker-Reporter

Kurz nach der Pause, in der 53. Minute, brachte David Schüschner die Spielgemeinschaft in Führung. Nach einem ausgezeichneten Stanglpass ließ er dem Torwart von USV Langenlois keine Chance und netzte zum 1:0 ein. Diese Führung gab Großweikersdorf/Wiesendorf sichtlich Auftrieb, denn nur elf Minuten später, in der 64. Minute, erhöhte Matthias Arnold per Kopf auf 2:0, was die Stimmung im Stadion weiter anheizte.

USV Langenlois antwortete jedoch prompt und kam in der 69. Minute durch Michael Wildpert zum Anschlusstreffer. Wildpert, der nach einem schnellen Gegenstoß erfolgreich war, brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel und machte das Match noch einmal spannend. Doch die Hoffnung der Gäste wurde schnell gedämpft, als Matthias Arnold in der 83. Minute erneut für die Spielgemeinschaft traf. Sein zweiter Treffer des Abends, der das Ergebnis auf 3:1 schraubte, stellte die Weichen endgültig auf Sieg für Großweikersdorf/Wiesendorf.

Die letzten Minuten des Spiels waren von weiteren Versuchen geprägt, das Ergebnis zu verbessern, doch keine weiteren Tore fielen. Als der Schiedsrichter das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit abpfiff, stand es fest: Großweikersdorf/Wiesendorf hatte sich mit einem 3:1 durchgesetzt und wichtige Punkte für die Tabelle gesammelt.

Das Match endete somit mit einem verdienten Sieg für die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf, die durch taktische Klugheit und effiziente Chancenverwertung überzeugte. Der USV Langenlois, obwohl sie phasenweise gut mithielten, mussten letztendlich die Überlegenheit der Heimmannschaft anerkennen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Großw.dorf/Wiesendorf : Langenlois - 3:1 (0:0)

83 Matthias Arnold 3:1

69 Michael Wildpert 2:1

64 Matthias Arnold 2:0

53 David Schüschner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.