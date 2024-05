USC Schweiggers verlässt nach klarem 3:0-Sieg die Abstiegszone

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 21:39

In einem Spiel der 26. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel zeigte der USC Schweiggers eine dominante Leistung und sicherte sich mit einem beeindruckenden 3:0-Heimsieg gegen den USC Grafenwörth wichtige Punkte im Abstiegskampf. Mit diesem "Dreier" konnten die Hausherren die Abstiegszone verlassen.

Ruhender Ball bringt Schweiggers in Front

Bereits in den ersten Minuten des Spiels machte Schweiggers klar, dass man die Punkte unbedingt zu Hause behalten wollte. Schon in der 4. Minute starteten sie ihren ersten gefährlichen Angriff, der jedoch von der Abwehr der Grafenwörther gestoppt wurde. Die Gastgeber blieben am Drücker und erarbeiteten sich gute Chancen, darunter einen starken Lauf von Stourac in der 9. Minute, der allein vor dem Torwart der Gäste scheiterte. Die Entschlossenheit der Heimischen wurde in der 10. Minute belohnt, als Thomas Steinbauer einen Freistoß spektakulär ins Kreuzeck setzte und Torwart Walter Rekirsch keine Chance ließ.

Die Grafenwörther zeigten sich in dieser Phase des Spiels überwältigt und kamen kaum zu eigenen Offensivaktionen. Die Heimmannschaft hingegen drückte weiter aufs Gas. Vasicek und Stourac hatten weitere Chancen, die Führung auszubauen, scheiterten jedoch entweder am Torwart oder am eigenen Abschluss.

Herzog macht mit Doppelpack alles klar

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang es dem USC Schweiggers, seine Dominanz in weitere Tore umzumünzen. Julian Herzog trat in der 53. Minute in den Vordergrund, als er nach einem perfekten Pass durch die Abwehr der Grafenwörther allein vor dem Torwart auftauchte und souverän zum 2:0 einschob. Die Gäste wirkten weiterhin verunsichert und fanden kaum eine Antwort auf die Spielweise der Schweigginger. Herzog war es auch, der in der 63. Minute erneut traf. Nach einem klugen Zuspiel von Steininger ließ er dem Torwart mit einem präzisen Schuss ins lange Eck keine Chance und erhöhte auf 3:0.

Trotz weiterer Wechsel und Versuche, das Spiel zu beleben, konnte Grafenwörth nicht in die Partie zurückfinden. Die Überlegenheit des USC Schweiggers war zu groß, und die Defensive stand sicher. Selbst als der Spielverlauf etwas ruhiger wurde und beide Teams zu weiteren Wechseln griffen, blieb das Ergebnis unangetastet. Die Schlussphase des Spiels verlief ohne nennenswerte Höhepunkte, und der USC Schweiggers verwaltete das Ergebnis bis zum Abpfiff souverän. Das Spiel endete mit einem klaren und verdienten 3:0-Erfolg des USC Schweiggers, der mit diesem Sieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sicherte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik erstellt.

