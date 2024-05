Überragender Sieg für SC Amaliendorf-Aalfang gegen USC Grafenwörth

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:45

In einem beeindruckenden Schaukampf dominierte der SC Amaliendorf-Aalfang das Spielgeschehen und sicherte sich einen triumphalen 6:1-Sieg gegen den USC Grafenwörth in der 27. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Die Zuschauer wurden Zeuge einer herausragenden Leistung der Amaliendorfer, die schon zur Halbzeit mit einer 6:0-Führung glänzten.

Ein fulminanter Start für Amaliendorf-Aalfang

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff, und es dauerte nicht lange, bis Daniel Meyer das erste Tor für die Amaliendorfer in der 4. Minute markierte. Die Grafenwörther hatten kaum Zeit, sich zu erholen, als Istvan Varga nur drei Minuten später in der 7. Minute das 0:2 erzielte, wobei unklar war, ob es ein Eigentor des Torwarts war. Der Druck von SC Amaliendorf-Aalfang ließ nicht nach, und Marek Sery erweiterte den Vorsprung in der 10. Minute auf 0:3. Sery zeigte weiterhin eine herausragende Leistung und trug in der 13. Minute das 0:4 bei. Kurz darauf sorgte Roman Turek mit einem leicht abgefälschten Schuss für das 0:5 in der 18. Minute.

Jan Dvorak geht gut runter und hält einen guten Schuss! Jumpman23, Ticker-Reporter

Kapitän Thomas Masch krönte die beeindruckende Halbzeit der Amaliendorfer mit einem weiteren Tor kurz vor der Halbzeitpause in der 43. Minute, was den Stand auf 0:6 erhöhte.

USC Grafenwörth zeigt Zeichen von Widerstand

Trotz des entmutigenden Rückstands kam der USC Grafenwörth in der zweiten Hälfte besser ins Spiel. Ein bemerkenswertes Highlight war das Tor von Enes Fidani in der 75. Minute, das aus der Mittellinie erzielt wurde und den Spielstand auf 1:6 korrigierte. Obwohl dieses Tor unter den Heimfans für Aufregung sorgte, reichte es nicht aus, um das Blatt entscheidend zu wenden. Das Team von SC Amaliendorf-Aalfang verwaltete den Vorsprung geschickt bis zum Schlusspfiff, und das Spiel endete mit einem beeindruckenden 6:1 für die Gäste.

Die Grafenwörther hatten ihre Chancen, doch die Defensive der Amaliendorfer, angeführt von herausragenden Leistungen wie jene von Varga und Sery, ließ nicht viel zu. Der SC Amaliendorf-Aalfang zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung, die ihnen ermöglichte, das Spielgeschehen über weite Strecken zu kontrollieren und einen souveränen Sieg zu sichern.

Der Endstand von 1:6 spiegelt die Effizienz und Durchschlagskraft des SC Amaliendorf-Aalfang in diesem Match wider und zeigt, dass sie ein ernstzunehmender Konkurrent in der Liga sind. Der USC Grafenwörth muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und auf die nächsten Spiele vorbereiten, um wieder auf die Siegesstraße zurückzukehren. Doch der Abstieg steht schon länger fest.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Grafenwörth : Amaliendorf - 1:6 (0:6)

75 Enes Fidani 1:6

43 Thomas Masch 0:6

18 Roman Turek 0:5

13 Marek Sery 0:4

10 Marek Sery 0:3

7 Istvan Varga 0:2

4 Daniel Meyer 0:1

