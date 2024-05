USV St. Bernhard/F. dominiert gegen SV Rehberg mit beeindruckendem 5:0-Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:07

In einer einseitigen Partie der 27. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel zeigte USV St. Bernhard/F. eine beeindruckende Leistung und deklassierte den SV Rehberg auf dessen Heimplatz mit einem klaren 5:0. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen der Torschützen Robin Demeter und Robin Hrobar, die maßgeblich zum deutlichen Sieg beitrugen.

Frühe Führung durch unglückliches Eigentor

Das Spiel begann turbulent für die Gastgeber, als ein unglückliches Eigentor in der 20. Minute den Lauf des Spiels frühzeitig zu Ungunsten des SV Rehberg bestimmte. Robin Demeter nutzte eine Verwirrung in der Abwehr der Heimmannschaft und zwang einen Verteidiger zu einem Fehler, der das Leder ins eigene Netz beförderte. Nur zwei Minuten später verdoppelte Sebastian Bauer durch einen weiteren unglücklichen Rückpass, der erneut im Netz der Rehberger landete, den Vorsprung für USV St. Bernard/F.

Die Rehberger versuchten, sich von dem Schock zu erholen, doch bevor sie sich neu formieren konnten, schlug Robin Hrobar in der 26. Minute erneut zu und brachte das Spiel mit einem präzisen Schuss zum 0:3 aus Sicht der Gastgeber. Der Treffer unterstrich die Überlegenheit der Gäste und stellte bereits früh die Weichen auf Sieg für USV St. Bernhard/F.

Demeter glänzt mit einem Hattrick

In der zweiten Halbzeit erhöhte Robin Demeter den Druck weiter und erzielte in der 61. Minute seinen zweiten Treffer des Tages, indem er eine perfekte Vorlage verwandelte und den Ball unhaltbar ins Eck schoss. Nur zwei Minuten später krönte Demeter seine herausragende Leistung mit einem dritten Tor, wodurch er einen beeindruckenden Hattrick vollendete und den Endstand auf 0:5 festsetzte.

Der SV Rehberg war über weite Strecken des Spiels einfach überfordert und konnte zu keiner Phase wirklichen Druck aufbauen. Das Team von USV St. Bernhard/F. hingegen zeigte eine souveräne Leistung, dominierte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. Die Gäste bewiesen, dass sie in der Lage sind, ihre Chancen konsequent zu nutzen und auch auswärts entschlossen aufzutreten.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem überzeugenden 5:0 für USV St. Bernhard/F., die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln konnten. Für den SV Rehberg war diese Niederlage ein harter Schlag, der sie in der Tabelle sicherlich zurückwerfen wird. Die herausragenden Einzelleistungen von Robin Demeter und Robin Hrobar bei den Gästen waren der Schlüssel zum Erfolg und werden den Fans sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Rehberg : St. Bernhard - 0:5 (0:3)

63 Robin Demeter 0:5

61 Robin Demeter 0:4

26 Robin Hrobar 0:3

22 Eigentor durch Sebastian Bauer 0:2

20 Robin Demeter 0:1

