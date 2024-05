Schicksalsspiel im Waldviertel: USC Schweiggers erkämpft sich den Sieg gegen Heidenreichstein

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:11

Es war ein Nachmittag voller Spannung und Dramatik im Waldviertel, als der USC Schweiggers im direkten Duell gegen den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein antrat. In einem entscheidenden Match in der 27. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel, das nicht nur über den Ausgang des Spiels, sondern auch über das Schicksal von Heidenreichstein entschied, konnten die Gäste einen knappen 2:1 Sieg erzielen und somit den Abstieg ihres Kontrahenten besiegeln.

Spannende erste Halbzeit ohne Tore

Die Partie begann mit einem energischen Start von beiden Mannschaften. Bereits in der ersten Minute verzeichnete USC Schweiggers einen ersten Schussversuch durch Steinbauer, der jedoch sein Ziel verfehlte. Die Heidenreichsteiner, bei denen viel auf dem Spiel stand, antworteten schnell mit einem Schuss von Mürwald in der sechsten Minute, der jedoch vom aufmerksamen Schweiggers-Torhüter Meller zur Ecke abgewehrt wurde.

Viertelstunde absolviert. Die Partie komplett ausgeglichen, mit wenigen Vorteilen für Schweiggers. Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Trotz einiger spannender Momente und einer starken Chance von Beranek in der 42. Minute, der nur die Latte traf, blieb die erste Halbzeit torlos.

Die zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Und jetzt die Top Chance für Schweiggers. Kurz scheitert allein vor Brantner, welcher gut aus seinem Kasten kommt (48.). Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit erhöhte den Druck auf das Heimteam, das dringend einen Sieg brauchte, um den drohenden Abstieg zu vermeiden. Doch es waren die Gäste aus Schweiggers, die in der 65. Minute durch Leo Stourac in Führung gingen. Nach einem Freistoß von Vasicek, dessen Kopfball noch an die Stange ging, war es Stourac, der den Abpraller über die Linie drückte. Heidenreichstein antwortete schnell und erzielte in der 73. Minute den Ausgleich durch Jiri Prchal, der nach einem perfekten Stanglpass von Koutny den Ball ins Netz schob.

Elfmeter für Schweiggers! Stourac geht im Zweikampf zu Boden! Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Die Entscheidung fiel schließlich in der 80. Minute. Nach einem Foul im Strafraum bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Thomas Steinbauer sicher verwandelte und seinem Team somit erneut die Führung verschaffte. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen der Heidenreichsteiner, den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von USC Schweiggers hielt stand.

Schweiggers gewinnt den Abstiegsgipfel! Der FCH somit abgestiegen! Alexander Irschik, Ticker-Reporter

Als der Schlusspfiff ertönte, stand es 2:1 für USC Schweiggers. Der Sieg bedeutete nicht nur drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg, sondern besiegelte auch den Abstieg von Heidenreichstein aus der Gebietsliga. Es war ein hart umkämpftes Spiel, das den Gästen letztlich den Sieg und etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte, während es für die Heimfans ein bitterer Nachmittag war, an dem ihr Team den Gang in die niedrigere Liga antreten musste.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Heidenreichst. : Schweiggers - 1:2 (0:0)

80 Thomas Steinbauer 1:2

73 Jiri Prchal 1:1

65 Leo Stourac 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.