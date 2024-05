USC Schweiggers setzt mit 3:1-Sieg gegen Langenlois Schritt Richtung Klassenerhalt

Spielberichte

Details Mittwoch, 29. Mai 2024 22:21

In einem Match der 28. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel zwischen dem USC Schweiggers und dem USV Langenlois setzten sich die Heimischen am Mittwochabend mit 3:1 durch und setzten mit dem neunten Saisonsieg einen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Torlose 45 Minuten

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Schweiggers gleich in der ersten Minute eine gute Freistoßmöglichkeit nach einem Foul an der gegnerischen Strafraumgrenze erhielt. Die ersten zehn Minuten verliefen weitgehend ausgeglichen, mit einer Topchance für Schweiggers, die jedoch von Langenlois-Keeper Patrik Feiertag vereitelt wurde. In der 20. Minute war es erneut Goalie Feiertag, der mit einer Parade glänzte.

Die Langenloiser hatten ihre erste Großchance in der 22. Minute, als Nikolas Kiener den Ball aus kürzester Distanz knapp neben das Tor setzte. Schweiggers-Keeper Daniel Meller zeigte sich ebenfalls in Bestform und rettete sein Team mit mehreren Paraden, vor allem in der 28. Minute. Bis zur Halbzeit blieb es beim 0:0, obwohl beide Teams immer wieder Chancen hatten, den Führungstreffer zu erzielen.

Stourac bringt Schweiggers auf die Siegerstraße

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam der USC Schweiggers deutlich besser ins Spiel. Bereits in der 46. Minute fiel das erste Tor: Ein präziser Steilpass aus dem Mittelfeld auf Leo Stourac, der zunächst an Torhüter Feiertag scheiterte, aber den Nachschuss ohne Probleme verwandelte. Das gab dem Union Sportclub den nötigen Aufwind. Die Langenloiser hingegen hatten Mühe, ins Spiel zurückzufinden und waren in den folgenden Minuten hauptsächlich mit Verteidigen beschäftigt.

In der 67. Minute erzielte Thomas Steinbauer das 2:0 für den USC, nachdem Vaclav Vasicek einen Elfmeter herausgeholt hatte. Steinbauer verwandelte den Strafstoß souverän ins Kreuzeck. Langenlois reagierte mit zwei Wechseln, brachte Laurenz Wallner und Michael Wildpert ins Spiel, um frischen Wind in die Offensive zu bringen. Doch es war erneut Stourac, der in der 82. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:0 markierte. Nach einem katastrophalen Fehler eines Langenloiser Verteidigers nutzte Stourac die Gelegenheit und schob den Ball ins leere Tor.

Die Gäste gaben jedoch nicht auf und kamen in der 85. Minute noch zum Ehrentreffer. Wildpert verwandelte einen fragwürdigen Elfmeter souverän zum 3:1. In den letzten Minuten des Spiels hatten die Gäste sogar noch eine weitere Großchance, ein Schuss klatschte aber an die Querlatte. Am Ende blieb es beim 3:1 für den USC Schweiggers.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter AmatörT1cker69 erstellt.

