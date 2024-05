USV Groß Gerungs fegt USC Grafenwörth mit 8:0 vom Platz

Spielberichte

Der USV Groß Gerungs setzte im Spiel gegen den USC Grafenwörth ein deutliches Zeichen und feierte einen beeindruckenden 8:0-Heimsieg. Bereits in der ersten Halbzeit dominierte der Union Sportverein Groß Gerungs und ging mit einer komfortablen 5:0-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit ließ der USV Groß Gerungs nicht nach und erhöhte das Ergebnis auf 8:0. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Kucera, Schulner und Kienast, die maßgeblich am Torfestival beteiligt waren.

Blitzstart des USV Groß Gerungs

Die Partie begann mit hohem Tempo seitens der Heimmannschaft. Bereits in der sechsten Minute eröffnete Kucera den Torreigen mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck.

Klauner geht Richtung Grundlinie und der Verteidiger lässt den Fuß stehen - Elfmeter. Kucera setzt den Strafstoß flach an den linken Pfosten. DeereJohn, Ticker-Reporter

Es dauerte nicht lange, bis das nächste Tor fiel. In der 28. Minute war es Schulner, der nach einer Freistoßflanke von Klauner den Ball mit zwei Kontakten über die Linie drückte und damit das 2:0 erzielte. Nur zwei Minuten später setzte Schulner seinen Torhunger fort und erhöhte nach einer Flanke von rechts per Kopf auf 3:0.

Die Überlegenheit des USV Groß Gerungs zeigte sich weiterhin deutlich. In der 39. Minute erzielte Schulner mit einem kuriosen Treffer nach einem Freistoß aus 20 Metern das 4:0. Der Ball prallte vom Tormann an die Stange, dann an dessen Rücken, bevor Scharitzer schließlich nach gefühlten fünf Sekunden den Ball über die Linie drückte. Kurz vor der Pause gelang Schulner erneut ein Tor, als er nach einer Flanke von Scharitzer den Kopfball des Mitspielers nutzte und den Nachschuss verwandelte.

USV Groß Gerungs lässt nicht locker

Auch in der zweiten Halbzeit behielt der USV Groß Gerungs die Kontrolle über das Spiel. In der 59. Minute setzte sich Klauner durch und erzielte nach einem schönen Solo à la Robben das 6:0 ins kurze Eck. Der Union Sportverein Groß Gerungs ließ den Ball und Gegner weiter laufen und kam in der 66. Minute erneut zum Erfolg. Kienast brachte den Ball von der rechten Seite in die Mitte, wo Kucera mit einem sehenswerten Seitfallzieher das 7:0 markierte.

Den Schlusspunkt setzte Kienast in der 86. Minute. Nachdem Fichtinger mit seinem Schuss am Tormann scheiterte, war Kienast zur Stelle und schob den Nachschuss ins Tor zum 8:0-Endstand ein. Die wenigen Vorstöße der Grafenwörther blieben ohne nennenswerten Erfolg, sodass der USV Groß Gerungs einen ungefährdeten Heimsieg feiern konnte.

Mit diesem klaren Sieg sicherte sich der USV Groß Gerungs wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Die deutliche Überlegenheit und die zahlreichen Tore unterstrichen die Ambitionen des Union Sportvereins Groß Gerungs, in der Liga zu verbleiben und sich gegen die Konkurrenz zu behaupten.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Groß Gerungs : Grafenwörth - 8:0 (5:0)

84 Felix Kienast 8:0

66 Martin Kucera 7:0

59 Lukas Klauner 6:0

42 Jonas Schulner 5:0

37 Maximilian Scharitzer 4:0

28 Jonas Schulner 3:0

27 Jonas Schulner 2:0

5 Martin Kucera 1:0

