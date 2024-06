SCU Kottes triumphiert in spannender Begegnung gegen SV Gablitz

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 01:48

In einer packenden Partie der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel setzte sich der SCU Kottes knapp mit 2:1 gegen den SV Gablitz durch. Die Begegnung war von Anfang an umkämpft, mit beiden Teams, die leidenschaftlich um jeden Ball kämpften. Während die Gäste früh in Führung gingen, konnten die Gablitzer erst in der Schlussphase des Spiels einen Treffer erzielen, was jedoch nicht ausreichte, um die Niederlage abzuwenden.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, als der Schiedsrichter die Partie pünktlich anpfiff. Bereits in der 20. Minute gelang dem SCU Kottes der erste Treffer des Abends. David Rester nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gablitzer und brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss ins untere Eck in Führung. Dieser frühe Treffer setzte die Heimmannschaft unter Druck und zwang sie, das Tempo zu erhöhen.

Die Gablitzer zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kämpften sich zurück ins Spiel. Mit einigen guten Chancen und hoher Ballbesitzquote versuchten sie, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des SCU Kottes stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Die Gäste konnten ihre Führung bis zur Halbzeitpause verteidigen, sodass es mit einem Spielstand von 0:1 in die Kabinen ging.

Entscheidende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Der SV Gablitz erhöhte den Druck und versuchte, durch schnelles Umschaltspiel und präzise Pässe zum Torerfolg zu kommen. Doch in der 65. Minute gelang dem SCU Kottes ein weiterer Treffer, der sich als vorentscheidend herausstellen sollte. Daniel Frühwirth erzielte das 0:2 und brachte seine Mannschaft damit in eine komfortable Ausgangsposition.

Doch die Gablitzer gaben sich nicht auf und kämpften weiter. In der 79. Minute wurde ihre Mühe belohnt, als Baran Kaplan nach einer schönen Kombination den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Der Treffer brachte noch einmal Spannung in die Schlussphase der Partie. Der SV Gablitz drängte auf den Ausgleich und hatte einige gute Gelegenheiten, doch der SCU Kottes verteidigte geschickt und ließ keinen weiteren Treffer zu.

Mit dem Schlusspfiff stand fest, dass der SCU Kottes die drei Punkte mit nach Hause nehmen würde. Der Endstand von 1:2 spiegelte den Verlauf des Spiels wider, in dem beide Mannschaften hart gekämpft hatten, die Gäste aber letztlich die entscheidenden Treffer erzielten.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Gablitz : SCU Kottes - 1:2 (0:1)

79 Baran Kaplan 1:2

65 Daniel Frühwirth 0:2

20 David Rester 0:1

