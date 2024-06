Großweikersdorf/Wiesendorf triumphiert gegen USV Raabs/Thaya mit 3:1

Spielberichte

In einem spannenden Aufeinandertreffen der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel setzte sich die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf gegen den Union Sportverein Raabs/Thaya mit einem Endstand von 3:1 durch. Vor allem durch die Treffer von Giovanni Kotchev und Christoph Streit konnte die Heimmannschaft früh in Führung gehen und dominierte das Geschehen in der ersten Halbzeit. Trotz eines Anschlusstreffers durch Tomas Fronek konnten die Raabser das Blatt nicht mehr wenden und mussten sich letztlich geschlagen geben.

Ein blitzschneller Start für Großweikersdorf/Wiesendorf

Der Auftakt der Partie hätte für die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf kaum besser verlaufen können. Bereits in der 9. Minute brachte Giovanni Kotchev die Heimmannschaft mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Dieser frühe Vorsprung verlieh der Mannschaft sichtlich Selbstvertrauen und sie setzten die Gäste aus Raabs/Thaya weiter unter Druck.

In der 20. Minute war es dann erneut Christoph Streit, der den Fans von Großweikersdorf/Wiesendorf Grund zum Jubeln gab. Mit einem präzisen Schuss erhöhte er auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Führung seiner Mannschaft. Die Raabser hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und zeigten sich in der Defensive anfällig.

Die erste Halbzeit endete somit mit einem verdienten 2:0 für Großweikersdorf/Wiesendorf, die durch ihre effiziente Chancenverwertung und stabile Abwehrleistung überzeugten. Die Gäste gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Pause und mussten sich für die zweite Halbzeit etwas einfallen lassen.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer kämpferisch stärkeren Vorstellung des USV Raabs/Thaya. Bereits in der 50. Minute gelang es Tomas Fronek, den Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen. Dieser Treffer weckte neue Hoffnung bei den Gästen, die nun alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen.

Die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und verteidigte ihre Führung mit einer soliden Abwehrarbeit. Die Raabser drängten auf den Ausgleich, doch die Heimmannschaft zeigte sich gut organisiert und verhinderte weitere gefährliche Aktionen der Gäste.

In der 86. Minute war es dann erneut Christoph Streit, der für die Entscheidung sorgte. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte er den 3:1-Endstand her und besiegelte damit den Sieg für Großweikersdorf/Wiesendorf. Die Zuschauer bejubelten den Treffer lautstark, und die Heimmannschaft konnte sich über einen verdienten Erfolg freuen.

Mit diesem Sieg beendete Großweikersdorf/Wiesendorf eine erfolgreiche Heim-Saison, die mit dem Meistertitel belohnt wurde. Die Gäste aus Raabs/Thaya zeigten sich zwar kämpferisch, mussten sich jedoch letztlich der effizienten und spielstarken Heimmannschaft geschlagen geben.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Großw.dorf/Wiesendorf : Raabs - 3:1 (2:0)

86 Christoph Streit 3:1

50 Tomas Fronek 2:1

20 Christoph Streit 2:0

9 Giovanni Kotchev 1:0

