USV Langenlois feiert Heimsieg gegen SC Amaliendorf-Aalfang

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:25

Der USV Langenlois konnte in einem packenden Heimspiel gegen den SC Amaliendorf-Aalfang einen knappen 2:1-Sieg feiern. Nachdem die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung gegangen waren, zeigte das Team aus Langenlois eine beeindruckende kämpferische Leistung und drehte die Partie in der zweiten Halbzeit. Matchwinner war Michael Wildpert, der mit zwei Treffern den Sieg für die Hausherren sicherte.

Frühe Führung für die Gäste

Die Begegnung zwischen dem USV Langenlois und dem SC Amaliendorf-Aalfang begann pünktlich mit dem Anpfiff um 20:00 Uhr. Von Beginn an entwickelte sich ein spannendes Spiel, bei dem beide Mannschaften versuchten, die Oberhand zu gewinnen. In der 32. Minute gelang es den Gästen aus Amaliendorf, den ersten Akzent zu setzen. Daniel Meyer brachte den SC Amaliendorf-Aalfang mit einem sehenswerten Treffer in Führung und ließ die mitgereisten Fans jubeln. Die Langenloiser versuchten, schnell zu antworten, doch die Defensive der Amaliendorfer stand sicher und ließ kaum Chancen zu.

Mit dem Halbzeitpfiff gingen die Mannschaften in die Kabinen, und die Hausherren standen vor der Herausforderung, den Rückstand in der zweiten Halbzeit aufzuholen. Die Spieler des USV Langenlois zeigten sich entschlossen, das Blatt zu wenden und kamen motiviert aus der Pause.

Wende in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit legte der USV Langenlois sofort einen Gang zu und erhöhte den Druck auf die Defensive des SC Amaliendorf-Aalfang. In der 49. Minute war es dann so weit: Michael Wildpert erzielte den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1. Dieser Treffer gab den Hausherren zusätzlichen Schwung, und sie setzten alles daran, das Spiel komplett zu drehen.

Die Gäste aus Amaliendorf hatten Mühe, dem wachsenden Druck der Langenloiser standzuhalten, und kamen nur noch selten gefährlich vor das Tor des USV Langenlois. In der 68. Minute war es erneut Michael Wildpert, der zum gefeierten Helden des Abends wurde. Mit seinem zweiten Treffer des Spiels brachte er den USV Langenlois mit 2:1 in Führung und ließ die Fans im Stadion jubeln.

Die verbleibenden Minuten des Spiels waren geprägt von einer intensiven Abwehrarbeit der Langenloiser, die ihren knappen Vorsprung mit allen Mitteln verteidigten. Der SC Amaliendorf-Aalfang versuchte zwar noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des USV Langenlois hielt stand.

Mit dem Schlusspfiff war der Jubel aufseiten der Hausherren groß, während die Gäste enttäuscht vom Platz gingen. Der USV Langenlois konnte einen wichtigen Sieg in der 29. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel feiern und sich Selbstvertrauen holen. Dank der starken Leistung von Michael Wildpert und der kämpferischen Einstellung des gesamten Teams sicherten sich die Langenloiser drei wertvolle Punkte.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Langenlois : Amaliendorf - 2:1 (0:1)

68 Michael Wildpert 2:1

49 Michael Wildpert 1:1

32 Daniel Meyer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.