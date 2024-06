Dramatisches Duell: SV Gablitz besiegt USC Grafenwörth nach Rückstand

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:27

In einem packenden Duell in der 29. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel traf der USC Grafenwörth auf den SV Gablitz. Das Spiel begann mit einem frühen Führungstor für die Hausherren, doch die Gäste zeigten Kampfgeist und drehten die Partie zu ihren Gunsten. Am Ende ging der SV Gablitz als Sieger vom Platz, nachdem ein Eigentor das Spiel entschieden hatte.

Ein Blitzstart für die Hausherren

Kaum war der Anpfiff ertönt, übernahmen die Grafenwörther die Initiative. Bereits in der 6. Spielminute konnten die Gastgeber ihren ersten Treffer verbuchen. Jakob Paschinger nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr des SV Gablitz und brachte den Ball mit einem präzisen Schuss im Tor unter. Dieser frühe Treffer gab dem USC Grafenwörth zunächst Sicherheit und die Führung.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischem Geplänkel, bei dem beide Teams Chancen kreierten, jedoch ohne weiteren Torerfolg. Die Grafenwörther verteidigten geschickt und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Mit einer knappen 1:0-Führung für den USC Grafenwörth ging es in die Halbzeitpause.

Die Wende: Gablitz schlägt zurück

Die zweite Halbzeit begann mit mehr Offensivdrang seitens der Gäste. Der SV Gablitz drängte auf den Ausgleich und wurde in der 54. Minute belohnt. Kenan Ipci setzte sich im Strafraum durch und erzielte mit einem präzisen Abschluss das 1:1. Dieses Tor beflügelte die Gäste weiter, während der USC Grafenwörth nun zunehmend unter Druck geriet.

Der entscheidende Moment des Spiels kam in der 77. Minute. Ein unglücklicher Rückpass von Thomas Schwarzinger landete im eigenen Netz und bescherte dem SV Gablitz die Führung. Dieses Eigentor brachte die Gastgeber aus dem Konzept und die Gablitzer nutzten die Unsicherheit der Hausherren geschickt aus.

In den letzten Minuten des Spiels warfen die Grafenwörther alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des SV Gablitz stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Nach 90 spannenden Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie mit einem 1:2-Endstand zugunsten der Gäste.

Mit diesem hart erkämpften Sieg sicherte sich der SV Gablitz drei wichtige Punkte und zeigte eine starke Moral, nach einem frühen Rückstand das Spiel noch zu drehen. Für den USC Grafenwörth hingegen bleibt die Erkenntnis, dass man trotz guter Leistung und einer frühen Führung am Ende ohne Punkte dasteht.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Grafenwörth : SV Gablitz - 1:2 (1:0)

77 Eigentor durch Thomas Schwarzinger 1:2

54 Kenan Ipci 1:1

6 Jakob Paschinger 1:0

Details

