Dramatisches Spiel: SCU Kottes besiegt USV St. Bernhard/F. mit 4:3

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:19

Ein packendes Spiel in der 29. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel endete mit einem knappen 4:3-Sieg für den Sportclub Union Renz Kottes gegen den Union Sportverein St. Bernhard/F. In einem Match, das mit vielen Toren und spannenden Momenten aufwartete, konnte der SCU Kottes den Vorsprung aus der ersten Halbzeit erfolgreich verteidigen und sich letztlich durchsetzen.

Frühe Führung für den SCU Kottes

Das Spiel begann vielversprechend für den SCU Kottes. Bereits in der 14. Minute brachte Michael Sekora die Heim-Mannschaft in Führung. Mit einem präzisen Schuss ins Netz sorgte er für das erste Highlight des Spiels. Nur neun Minuten später, in der 23. Minute, baute Peter Sekora den Vorsprung weiter aus. Der SCU Kottes zeigte von Beginn an eine starke Offensive und setzte die Gäste aus St. Bernhard/F. früh unter Druck.

Die erste Halbzeit endete mit einer komfortablen 2:0-Führung für den SCU Kottes. Die Gastgeber kontrollierten das Spielgeschehen und ließen dem Union Sportverein St. Bernhard/F. wenig Raum, um eigene Angriffe zu starten. Mit dieser Ausgangslage gingen beide Teams in die Halbzeitpause.

Aufholjagd von USV St. Bernhard/F. im zweiten Durchgang

Zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb der SCU Kottes weiterhin am Drücker. In der 48. Minute erhöhte David Rester auf 3:0. Sein Tor schien die Vorentscheidung zu sein, doch die Gäste gaben nicht auf. In der 59. Minute traf erneut Peter Sekora und stellte auf 4:0 für die Heimmannschaft. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel entschieden.

Doch der Union Sportverein St. Bernhard/F. zeigte bemerkenswerte Moral und startete eine beeindruckende Aufholjagd. In der 71. Minute gelang Matthias Gabler der erste Treffer für die Gäste zum 4:1. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Mut und sie erhöhten den Druck auf die Abwehr des SCU Kottes. In der 83. Minute verkürzte Philip Hogl auf 4:2, was das Spiel wieder spannend machte.

Nur eine Minute später, in der 84. Minute, schaffte Robin Hrobar den Anschlusstreffer zum 4:3. Plötzlich war die Partie wieder offen und der SCU Kottes geriet in den letzten Minuten des Spiels stark unter Druck. Die Gäste versuchten alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Heimmannschaft hielt stand.

Nach einer aufregenden Schlussphase endete das Spiel schließlich mit einem knappen 4:3-Sieg für den SCU Kottes. Der frühe Vorsprung aus der ersten Halbzeit und die Tore kurz nach der Pause erwiesen sich als entscheidend für den Erfolg der Gastgeber.

Mit diesem Sieg sichert sich der SCU Kottes drei Punkte und kann sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten. Der Union Sportverein St. Bernhard/F. hingegen muss trotz einer kämpferischen Leistung mit einer knappen Niederlage die Heimreise antreten.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Kottes : St. Bernhard - 4:3 (2:0)

84 Robin Hrobar 4:3

83 Philip Hogl 4:2

71 Matthias Gabler 4:1

59 Peter Sekora 4:0

48 David Rester 3:0

23 Peter Sekora 2:0

14 Michael Sekora 1:0

