Dramatischer Sieg: SC Admira Gföhl dreht das Spiel gegen USV Raabs/Thaya

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 01:22

In einem packenden Duell der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel gelang es dem SC Admira Gföhl, einen Rückstand von zwei Toren zu drehen und das Spiel gegen den USV Raabs/Thaya in letzter Minute für sich zu entscheiden. Die Zuschauer erlebten einen nervenaufreibenden Verlauf, bei dem der USV Raabs/Thaya zunächst dominierte, aber letztlich dem späten Aufbäumen der Gföhler nichts entgegensetzen konnte. Die Partie endete mit einem spannenden 3:2 zugunsten des Sportclubs Gföhl.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für die Raabser

Das Spiel begann mit dem Anpfiff in der ersten Minute und beide Teams zeigten sofort, dass sie gewillt waren, den Sieg einzufahren. Die erste Halbzeit stand jedoch ganz im Zeichen des USV Raabs/Thaya, der die Gäste aus Gföhl in Schach hielt und seine Chancen konsequent nutzte.

In der 42. Minute gelang es Florian Kranzl, die Raabser in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart von SC Admira Gföhl keine Chance und markierte das 1:0. Der Treffer schien den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb zu geben, und nur drei Minuten später war es erneut so weit: Jovo Fonjga erhöhte in der 45. Minute auf 2:0 für den Union Sportverein Raabs/Thaya. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Spektakuläre Wende durch die Gföhler

Nach der Pause kamen die Gföhler wie ausgewechselt aus der Kabine und begannen, den Druck auf die Abwehr der Raabser zu erhöhen. Die Bemühungen der Gäste wurden schließlich in der 81. Minute belohnt, als Florian Hahn zum 1:2-Anschlusstreffer traf. Der Treffer war der Startschuss für eine fulminante Aufholjagd.

Nur sieben Minuten später, in der 88. Minute, folgte das nächste Tor für den SC Admira Gföhl. Ein Schuss prallte an die Stange und sprang vom Rücken des Torhüters ins eigene Tor, wodurch der Ausgleich zum 2:2 erzielt wurde. Dieses Tor wurde ebenfalls Simon Stefanec zugeschrieben, der somit zum doppelten Torschützen avancierte.

Der Ausgang des Spiels schien nun völlig offen, und die Spannung auf dem Platz und unter den Zuschauern war greifbar. Die reguläre Spielzeit neigte sich dem Ende zu, als in der 90+4. Minute die Entscheidung fiel: Simon Stefanec, der schon das zweite Tor erzielt hatte, gelang in letzter Minute der entscheidende Treffer zum 3:2 für den Sportclub Gföhl. Mit diesem Tor besiegelte er den dramatischen Sieg für seine Mannschaft.

Das Spiel endete kurz darauf nach fünf Minuten Nachspielzeit, und der SC Admira Gföhl durfte einen hart erkämpften, aber verdienten Auswärtssieg feiern. Der Union Sportverein Raabs/Thaya konnte seine starke erste Halbzeit nicht in einen Sieg ummünzen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Raabs : Gföhl - 2:3 (2:0)

94 Simon Stefanec 2:3

88 Simon Stefanec 2:2

81 Florian Hahn 2:1

47 Jovo Fonjga 2:0

42 Florian Kranzl 1:0

