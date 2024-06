SC Admira Gföhl unterliegt Großweikersdorf/Wiesendorf in einem spannenden Schlagabtausch

Spielberichte

Details Samstag, 15. Juni 2024 01:15

In einer packenden Begegnung zwischen dem SC Admira Gföhl und der Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf konnten die Gäste in der letzten Minute den Sieg davontragen. Die Partie, die im Rahmen der 30. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel stattfand, endete mit einem knappen 4:3 für die Großweikersdorfer. Trotz einer starken Aufholjagd der Gföhler gelang es ihnen nicht, den Gästen den Sieg zu entreißen. Hier ist der Spielverlauf im Detail:

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Das Spiel begann mit hohem Tempo und viel Leidenschaft auf beiden Seiten. Bereits in der 23. Minute ging die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf durch Matthias Arnold mit 1:0 in Führung.

Die Heimmannschaft derzeit die bessere Mannschaft. Thomas Heider, Ticker-Reporter

Doch die Antwort des SC Admira Gföhl ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, in der 25. Minute, erzielte Simon Stefanec den Ausgleich zum 1:1 für die Heimmannschaft. Die Gföhler zeigten sich nun selbstbewusster und legten in der 27. Minute nach, als Martin Barta das 2:1 erzielte.

Christoph Streit vergibt alleine vor dem Tor. Thomas Heider, Ticker-Reporter

Der Sportclub Gföhl hatte nun die Oberhand, konnte aber weitere Chancen nicht nutzen. So vergab Christoph Streit von der Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf eine Großchance allein vor dem Tor. Dies sollte sich noch rächen.

Spannung bis zur letzten Minute

Tor, Toor, Tooor für SG Großweikersdorf/Wiesendorf zum 2:2! Kotchev versenkt einen Freistoß von 19 Metern traumhaft. Thomas Heider, Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit startete wieder mit viel Schwung, und die Gäste drängten auf den Ausgleich. In der 47. Minute gelang es Giovanni Kotchev, einen Freistoß aus 19 Metern traumhaft zu verwandeln und so den Ausgleich zum 2:2 zu erzielen. Der Sportclub Gföhl bemühte sich, wieder in Führung zu gehen, jedoch standen sie immer wieder vor der starken Defensive und den Paraden von Marcel Schweida.

In der 81. Minute war es dann Clemens Bergmann, der für Großweikersdorf/Wiesendorf das 3:2 erzielte. Die Gäste hatten das Spiel gedreht und die Gföhler sahen sich plötzlich im Rückstand. Doch der SC Admira Gföhl gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 88. Minute belohnten sie sich für ihren Einsatz: Stefan Mayerhofer erzielte den Ausgleichstreffer zum 3:3.

Doch die Freude der Gföhler währte nicht lange. In der letzten Minute der regulären Spielzeit sorgte ein Querpass von Schüschner für den entscheidenden Treffer. Robert Caljkusic nahm den Ball an und verwandelte sicher zum 4:3 für Großweikersdorf/Wiesendorf. Damit besiegelte er den Sieg für die Gäste, die sich mit sechs Punkten aus Gföhl verabschiedeten und nun den Aufstieg in die 2. Landesliga feiern können.

Der SVBW verabschiedet sich mit 6 Punkten aus Gföhl. Wir hören uns in der 2. Landesliga. Gute Nacht. Thomas Heider, Ticker-Reporter

Das Spiel endete nach 95 Minuten und hinterließ viele enttäuschte Gesichter bei den Gföhler Fans, während die Anhänger der Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf ihren hart erkämpften Sieg bejubelten.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Gföhl : Großw.dorf/Wiesendorf - 3:4 (2:1)

93 Robert Caljkusic 3:4

88 Stefan Mayerhofer 3:3

81 Clemens Bergmann 2:3

47 Giovanni Kotchev 2:2

27 Martin Barta 2:1

25 Simon Stefanec 1:1

23 Matthias Arnold 0:1

Details

