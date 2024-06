USV Groß Gerungs gewinnt 3:1 gegen USV Langenlois

Spielberichte

Details Sonntag, 16. Juni 2024 01:21

Der USV Groß Gerungs konnte sich in der 30. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel in einem packenden Spiel gegen den USV Langenlois mit 3:1 durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Heimmannschaft den Grundstein für ihren Erfolg, ehe sie in der zweiten Hälfte den Sieg souverän nach Hause brachte. Auch der späte Anschlusstreffer der Langenloiser änderte nichts am verdienten Sieg des USV Groß Gerungs.

Blitzstart und Führung für den USV Groß Gerungs

Das Spiel begann pünktlich um 16:00 Uhr und der USV Groß Gerungs startete sofort mit hohem Tempo. Bereits in der 11. Minute gelang der Heimmannschaft der erste Treffer. Jonas Schulner zeigte seine Klasse und erzielte mit einem traumhaften Volley das 1:0 für den Union Sportverein Groß Gerungs. Dieser frühe Führungstreffer gab den Hausherren Sicherheit und sie dominierten fortan das Spielgeschehen.

Die Gäste aus Langenlois hatten es schwer, ins Spiel zu finden und sich gegen die kompakte Defensive der Groß Gerungs durchzusetzen. Der USV Groß Gerungs kontrollierte das Mittelfeld und ließ den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. Der Halbzeitpfiff ertönte und die Heimmannschaft konnte mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine gehen.

Entscheidung durch zwei schnelle Treffer in der zweiten Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, da setzte der USV Groß Gerungs erneut ein Ausrufezeichen. In der 47. Minute war es wieder Jonas Schulner, der eiskalt zum 2:0 erhöhte. Dieser Treffer brachte die Langenloiser weiter unter Druck, die nun gezwungen waren, mehr Risiko einzugehen.

Nur zwölf Minuten später, in der 59. Minute, machte der Union Sportverein Groß Gerungs endgültig den Sack zu. Christian Einfalt traf mit dem rechten Fuß zum 3:0 und sorgte damit für klare Verhältnisse. Die Langenloiser bemühten sich zwar weiterhin, konnten jedoch keine zwingenden Torchancen kreieren.

In der Schlussphase des Spiels kam der USV Langenlois dann doch noch zum Ehrentreffer. Nico Weingartner war in der 83. Minute zur Stelle und verkürzte auf 1:3. Dieser Treffer war jedoch nur noch Ergebniskosmetik, denn kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für den USV Groß Gerungs.

Die Hausherren konnten sich somit über einen Heimsieg freuen, während die Langenloiser die Heimreise ohne Punkte antreten mussten.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Groß Gerungs : Langenlois - 3:1 (1:0)

83 Nico Weingartner 3:1

59 Christian Einfalt 3:0

47 Jonas Schulner 2:0

11 Jonas Schulner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.