USC Schweiggers besiegt USV Raabs/Thaya mit 4:1 und hält die Liga

Der USC Schweiggers zeigte sich in bester Form und dominierte das Heimspiel gegen den USV Raabs/Thaya mit einem beeindruckenden 4:1-Sieg. Bereits zur Halbzeit führte der Union Sportclub Schweiggers mit 3:0 und ließ den Gästen kaum eine Chance. Die Partie war geprägt von einer starken Leistung der Heimmannschaft, die ihre Torgelegenheiten konsequent nutzte und die Raabser über weite Strecken des Spiels kontrollierte.

Blitzstart und Dominanz in der ersten Halbzeit

Von der ersten Minute an zeigte der USC Schweiggers, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Bereits in der 4. Minute fiel das erste Tor für die Gastgeber: Christopher Kurz erzielte das 1:0 nach einem sehenswerten Angriff. Die frühe Führung verlieh dem Team aus Schweiggers zusätzlichen Schwung.

Nur sechs Minuten später, in der 10. Minute, baute Thomas Steinbauer die Führung auf 2:0 aus. Ein präzise geschossener Freistoß landete unhaltbar im Kreuzeck des Tores. Die Fans des Union Sportclub Schweiggers jubelten und unterstützten ihre Mannschaft lautstark, was die Spieler noch mehr motivierte.

Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, erhöhte erneut Christopher Kurz die Führung auf 3:0. Als Kapitän führte er sein Team mit einem weiteren Tor in eine komfortable Halbzeitpause. Die Raabser hatten bis dahin kaum Möglichkeiten und wirkten gegen die starke Offensive der Gastgeber überfordert.

USV Raabs/Thaya kämpft sich zurück, aber Schweiggers macht den Sack zu

Nach der Halbzeitpause zeigten die Gäste vom USV Raabs/Thaya mehr Kampfgeist. In der 63. Minute gelang Miroslav Milosevic der Anschlusstreffer zum 3:1. Ein sehenswerter Schuss brachte den Union Sportverein Raabs/Thaya wieder ein wenig Hoffnung zurück ins Spiel. Doch trotz des Tors blieb der USC Schweiggers weiterhin die dominierende Mannschaft.

In der 73. Minute musste der USV Raabs/Thaya eine weitere Schwächung hinnehmen, als David Kominek das Spielfeld verließ. Dies nahm dem Gastteam weiter an Kraft, während die Gastgeber weiter Druck aufbauten.

Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der 80. Minute. Thomas Steinbauer war erneut zur Stelle und erzielte sein zweites Tor des Spiels, das 4:1 für den USC Schweiggers. Mit diesem Treffer war das Spiel endgültig entschieden, und die Heimmannschaft konnte ihren souveränen Sieg genießen.

Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute und besiegelte den verdienten 4:1-Erfolg des USC Schweiggers. Die Mannschaft hatte von Beginn an gezeigt, dass sie entschlossen war, dieses wichtige Spiel zu gewinnen, und belohnte sich am Ende mit drei Punkten und einem deutlichen Sieg.

Insgesamt war es ein beeindruckender Auftritt des Union Sportclub Schweiggers, der seine Chancen konsequent nutzte und defensiv stabil stand. Die Gäste aus Raabs/Thaya hatten dem wenig entgegenzusetzen und mussten sich am Ende klar geschlagen geben. Dieser Sieg hat den USC Schweiggers in der Tabelle weiter nach oben geführt und bedeutet somit den Klassenerhalt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Schweiggers : Raabs - 4:1 (3:0)

80 Thomas Steinbauer 4:1

63 Miroslav Milosevic 3:1

45 Christopher Kurz 3:0

10 Thomas Steinbauer 2:0

4 Christopher Kurz 1:0

